Orquesta Metropolitana de Saltillo presentará ‘Latidos’, segundo concierto de la temporada
Bajo la dirección de Natalia Riazanova, el programa incluirá obras de Brahms, Tchaikovsky y el estreno en México de una pieza del compositor japonés Y. Nishimura
La Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) anunció la realización del segundo concierto de su temporada 2026 titulada “Latidos”, un programa que busca acercar al público a distintos estilos de la música sinfónica y fortalecer la oferta cultural de la ciudad.
El recital se llevará a cabo el viernes 13 de marzo a las 20:15 horas en el Museo del Desierto y contará con la dirección de Natalia Riazanova, quien estará al frente de un repertorio que reúne obras representativas del romanticismo europeo y una propuesta contemporánea que se escuchará por primera vez en el país.
El programa musical incluirá composiciones de Johannes Brahms, Piotr Ilich Tchaikovsky y del compositor japonés Y. Nishimura, cuya obra tendrá estreno en México durante esta presentación. Los boletos ya se encuentran disponibles con precios a partir de 100 pesos a través de la plataforma digital Boletrix.
La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó que la OMSA se ha consolidado como una agrupación artística relevante para Saltillo y la región, al ampliar su repertorio, elevar su nivel interpretativo y abrir espacios para nuevos públicos.
“La OMSA ha fortalecido su nivel interpretativo, ampliado su repertorio y diversificado sus formatos y públicos. Esta temporada denominada ‘Latidos’ muestra a una orquesta con identidad propia, capaz de abordar desde el barroco y el clasicismo hasta obras del siglo XX y programas familiares, sin perder coherencia artística”, señaló.
La temporada 2026 contempla una primera etapa de febrero a julio, periodo en el que la agrupación desarrollará una agenda de actividades que integran conciertos sinfónicos, presentaciones especiales y proyectos orientados a la formación de públicos.
De acuerdo con el Instituto Municipal de Cultura, esta fase incluirá cinco conciertos de temporada, un concierto infantil, una gira de presentaciones, participación en el Festival Internacional de las Artes (FINA) y diversas actividades que vinculan la música con la vida cultural de la ciudad.
La OMSA ha logrado posicionarse como un proyecto artístico en crecimiento que combina excelencia musical, inclusión cultural y una visión de largo plazo, con el objetivo de acercar la música sinfónica a distintos sectores de la población y fortalecer el panorama cultural de Saltillo.
Con este nuevo concierto, la orquesta busca continuar consolidando su presencia en los escenarios locales y ofrecer al público experiencias musicales que integren tradición y contemporaneidad.