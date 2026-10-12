¿OVNI en Saltillo? Video de objeto suspendido en el aire se viraliza y desata debate

Un objeto volador no identificado (OVNI) captado sobre una zona boscosa de Saltillo desató comentarios y especulaciones en redes sociales, luego de que un usuario compartiera imágenes en las que se observa un objeto suspendido en el aire durante varias horas. La grabación fue publicada por Yoel Jesús Dávila en la página de Facebook Avistamientos Coahuilenses, donde aseguró que el objeto permaneció a la vista de decenas de personas durante el domingo 11 de octubre.

En el mensaje que acompañó el video, el usuario planteó que el objeto podría estar relacionado con una supuesta exploración del planeta. Sin embargo, la publicación no incluyó información técnica que permitiera establecer de qué se trataba ni confirmar su origen. El material comenzó a circular rápidamente y provocó distintas reacciones entre los internautas. Mientras algunos se mostraron intrigados por la presencia del objeto, otros propusieron explicaciones más convencionales y señalaron que podría tratarse de un globo o un dron. Entre los comentarios, Víctor González Estrada afirmó que también había visto el objeto y consideró que era un globo. Según relató, cuando lo observó se encontraba a menor altura, cerca de una gasolinera ubicada en las inmediaciones de la colonia Estrella. Por su parte, otro usuario, identificado como Mike Corleone, sugirió que podría ser un globo enredado en cables, cuya posición aparente dependería de las corrientes de aire. Estas versiones, al igual que la posibilidad de que fuera un dron, forman parte de las hipótesis planteadas por los usuarios y no constituyen una identificación confirmada.

Ante las dudas sobre la naturaleza del objeto, Dávila respondió que permaneció en el lugar durante varias horas. De acuerdo con su comentario, habría llegado cerca de las 13:00 horas y se retirado alrededor de las 18:00, tras permanecer aproximadamente cinco horas en el área de la Escuela Forestal. Hasta el momento, la información compartida en la publicación no permite determinar qué objeto aparece en las imágenes. Tampoco se presentaron mediciones, registros técnicos o análisis independientes que respalden la hipótesis de que se tratara de una nave de origen desconocido. COAHUILA, ESCENARIO DE REPORTES DE EXTRAÑOS OBJETOS VOLADORES El nuevo video se suma a otros materiales difundidos en redes sociales sobre presuntos avistamientos en Saltillo y distintos puntos de Coahuila. Entre los lugares mencionados en publicaciones sobre el fenómeno figuran la Sierra de Zapalinamé, Derramadero y el municipio de Ramos Arizpe. En agosto de 2025, el investigador del fenómeno OVNI Jaime Maussan difundió imágenes de un pequeño objeto de apariencia metálica captado en las inmediaciones del ejido Derramadero, al sur de Saltillo. En aquella ocasión, el objeto fue relacionado con la llamada esfera de Buga, un artefacto reportado en Colombia cuyo origen también ha generado especulaciones. Otro sitio asociado con relatos de luces y objetos inusuales es Estación Marte, una comunidad del municipio de General Cepeda rodeada de historias sobre supuestas apariciones en el cielo. Asimismo, la Zona del Silencio, en la región limítrofe de Coahuila, Durango y Chihuahua, es conocida por las leyendas y versiones populares relacionadas con fenómenos inexplicables. No obstante, la difusión de estos reportes no significa que se haya demostrado la presencia de objetos extraterrestres. ¡CUIDADO! NO NECESARIAMENTE ES EXTRATERRESTRE En el ámbito científico, los fenómenos aéreos no identificados (FANI) son observaciones que no cuentan inicialmente con una explicación clara, pero que pueden corresponder a drones, globos, aeronaves, satélites, fenómenos astronómicos o efectos ópticos. Para establecer su naturaleza se requieren datos verificables, como registros desde distintos ángulos, información meteorológica y análisis de las imágenes. Por ello, aunque el video de Saltillo ha despertado curiosidad, la posibilidad de que se trate de una nave extraterrestre continúa sin pruebas que la sustenten.