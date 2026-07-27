Cursos del IMSS impulsan habilidades y nuevas oportunidades en Coahuila

Lo que comenzó como una invitación de su padre terminó por convertirse en una nueva fuente de aprendizaje y de ingresos para Thalía, psicóloga de 37 años que hoy forma parte del curso de panadería y repostería que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila a través de sus Centros de Seguridad Social (CSS). Como ella, miles de personas encuentran en estos espacios la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades, fortalecer su bienestar y adquirir conocimientos que pueden convertirse en una alternativa económica para sus familias.

ESPACIOS PARA APRENDER Y CRECER Thalía asiste dos veces por semana al CSS de Saltillo, donde recibe capacitación de la instructora Dulce Tovar, quien guía a los participantes durante todo el proceso de elaboración de recetas, desde la selección de ingredientes hasta la preparación final de los productos. La alumna asegura que los conocimientos adquiridos ya le permiten obtener ingresos adicionales mediante la venta de lo que elabora.

La promotora de servicios, Mayela Flores Montoya, informó que los Centros de Seguridad Social del IMSS operan en Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Sabinas, donde la población puede acceder a una amplia oferta de cursos y talleres. Entre las opciones disponibles se encuentran panadería y repostería, computación, carpintería, cocina saludable, estilismo y barbería, diseño y decoración de uñas, artes plásticas, danza, música, natación, box y yoga, entre otras actividades dirigidas al desarrollo personal y profesional.

Durante 2025, los Centros de Seguridad Social y de Extensión del IMSS en Coahuila beneficiaron a cerca de 20 mil 500 personas, cifra que refleja el alcance de estos programas de capacitación. Además de contribuir a la economía familiar, el aprendizaje de nuevas técnicas favorece el bienestar mental, físico y social de los participantes. El IMSS invitó a la población en general a conocer la oferta de cursos, cuyos costos varían de acuerdo con la disponibilidad y los horarios establecidos en cada sede.

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