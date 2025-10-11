Pan de muerto ‘resucita’ en Saltillo: tiramisú, carlota de limón, nieve y hasta mole
La tradición del pan de muerto se transforma cada otoño con nuevas versiones que mezclan la herencia prehispánica con la creatividad local
La diversificación del pan de muerto es un fenómeno que se ha consolidado al menos en los últimos cinco años, impulsado por los cambios culturales y el gusto por innovar en las tradiciones.
Ante ello, cada otoño, panaderos, emprendedores y cadenas comerciales en Saltillo reimaginan este símbolo de la temporada con nuevos rellenos, colores y presentaciones.
En redes sociales abundan las ofertas de creaciones que van más allá del pan tradicional. Uno de los más populares y en tendencia es el “pan de muerto Dubái”, relleno de crema de pistache, pasta kataifi, chocolate y fresas, inspirado en los postres de lujo que han ganado fama en internet.
También destacan los panes con crema de avellana, plátano, fresas, mermeladas o combinaciones como fresa con crema, que se han vuelto los preferidos de los consumidores locales.
Algunos negocios han ido más lejos y han convertido el pan de muerto en la base de otros postres. Antonio’s Bakery, por ejemplo, elabora carlotas con pan de muerto en lugar de galletas; mientras que en El Estanquillo, dentro de la librería Carlos Monsiváis, se ofrece un tiramisú preparado con este pan.
Para quienes prefieren algo más fresco, en Mui Natural se sirve pan de muerto relleno de nieve y chocolate, y en La Caraja Nevería se puede probar una nieve de pan de muerto.
Las panaderías y pastelerías también se suman a la tendencia. Paneamore lanzó versiones de chocolate, calabaza de temporada y “chocolate Dubái”. Pastelería Lety ofrece variantes con Milky Way, Nutella, nuez y la llamada “conchamuerto”, una mezcla entre concha y pan de muerto.
En supermercados, Alsuper vende opciones con cajeta, crema y galleta Lotus, mientras que H-E-B ha apostado por sabores más arriesgados, como mole Doña María, mazapán y cheesecake de guayaba.