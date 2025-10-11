Pan de muerto ‘resucita’ en Saltillo: tiramisú, carlota de limón, nieve y hasta mole

La diversificación del pan de muerto es un fenómeno que se ha consolidado al menos en los últimos cinco años, impulsado por los cambios culturales y el gusto por innovar en las tradiciones. Ante ello, cada otoño, panaderos, emprendedores y cadenas comerciales en Saltillo reimaginan este símbolo de la temporada con nuevos rellenos, colores y presentaciones. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: 2025 ya es el quinto año más lluvioso de la historia

En redes sociales abundan las ofertas de creaciones que van más allá del pan tradicional. Uno de los más populares y en tendencia es el “pan de muerto Dubái”, relleno de crema de pistache, pasta kataifi, chocolate y fresas, inspirado en los postres de lujo que han ganado fama en internet. También destacan los panes con crema de avellana, plátano, fresas, mermeladas o combinaciones como fresa con crema, que se han vuelto los preferidos de los consumidores locales. Algunos negocios han ido más lejos y han convertido el pan de muerto en la base de otros postres. Antonio’s Bakery, por ejemplo, elabora carlotas con pan de muerto en lugar de galletas; mientras que en El Estanquillo, dentro de la librería Carlos Monsiváis, se ofrece un tiramisú preparado con este pan.