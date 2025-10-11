Saltillo: 2025 ya es el quinto año más lluvioso de la historia

A falta de tres meses por contabilizar, la lluvia acumulada en 2025 solo es superada por cuatro años completos en la historia de Saltillo, al menos desde 1980 que se tiene registro.

Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la Estación Observatorio, muestran que hasta septiembre de este año han llovido 700 milímetros de lluvia.

Esta cifra supera a todos los años completos anteriores a excepción del 2010 cuando se registraron 712.9 milímetros --y que tuvo la presencia del Huracán Alex--, al 2014 que tuvo 731.3, al 2018 que registró 755.2 y al 2003, año más lluvioso de la historia cuando se registraron 791 milímetros.

Asimismo, los primeros nueve meses del año han sido unos de los más lluviosos desde que se tiene registro, pues solo en 2010 hubo una mayor cantidad de lluvia entre enero y septiembre cuando alcanzaron 712.6 milímetros.

‘HA LLOVIDO MAL’

A pesar de que las cantidades superan a años anteriores, de acuerdo a Aguas de Saltillo (Agsal) este escenario no ha representado una recarga significativa de los mantos acuíferos.

“La gente ve llover y piensa que tenemos mucha agua, pero ha llovido mal. Ha sido muy intenso y en muy poco tiempo, lo que no favorece la infiltración”, dijo José Iván Vicente, gerente de Agsal en julio de este año, el más lluvioso de la historia.

Detalló que para la ciudad conviene la recarga en la zona de Zapalinamé donde incluso se ha presentado un 20 por ciento menos que otros años.

“Es más, en algunas zonas, como es Zapalinamé, que para nosotros es muy importante porque es la zona de mayor producción de agua para la ciudad, en esa zona incluso estamos un 20 por ciento por debajo de lo que llovió el año pasado. Históricamente, Zapalinamé es una zona con mucha acumulación de lluvia, en torno a los 600, 700 litros por metro cuadrado y este año vamos alrededor de un 20% por debajo”, detalló el gerente de la paramunicipal en agosto de este año.

SE ESPERA TAPAR 65 MIL BACHES

Aunado a la poca captación de agua, las lluvias han provocado una mayor proliferación y reparación de los baches en las distintas vialidades de la ciudad.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública del Municipio, expuso a finales del pasado mes de septiembre que hasta esa fecha se habían reparado 47 mil baches en la ciudad aunque se proyecta que para final de año se reparen hasta 65 mil.

Agregó que con el Fondo de Infraestructura Social, se suman 155 millones de pesos en pavimentaciones, recarpeteos, sistemas de agua y drenaje, así como techumbres escolares.