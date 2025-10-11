Saltillo: 2025 ya es el quinto año más lluvioso de la historia

Saltillo
/ 11 octubre 2025
    Saltillo: 2025 ya es el quinto año más lluvioso de la historia
    A pesar de las lluvias récord en 2025, la recarga de los mantos acuíferos en Saltillo ha sido limitada debido a la intensidad y concentración de las precipitaciones. FOTO: ARCHIVO/VANGUARDIA

Para finales de año se contempla que se reparen hasta 65 mil baches en toda la ciudad

A falta de tres meses por contabilizar, la lluvia acumulada en 2025 solo es superada por cuatro años completos en la historia de Saltillo, al menos desde 1980 que se tiene registro.

Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la Estación Observatorio, muestran que hasta septiembre de este año han llovido 700 milímetros de lluvia.

TE PUEDE INTERESAR: Recibe Saltillo la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025

Esta cifra supera a todos los años completos anteriores a excepción del 2010 cuando se registraron 712.9 milímetros --y que tuvo la presencia del Huracán Alex--, al 2014 que tuvo 731.3, al 2018 que registró 755.2 y al 2003, año más lluvioso de la historia cuando se registraron 791 milímetros.

Asimismo, los primeros nueve meses del año han sido unos de los más lluviosos desde que se tiene registro, pues solo en 2010 hubo una mayor cantidad de lluvia entre enero y septiembre cuando alcanzaron 712.6 milímetros.

‘HA LLOVIDO MAL’

A pesar de que las cantidades superan a años anteriores, de acuerdo a Aguas de Saltillo (Agsal) este escenario no ha representado una recarga significativa de los mantos acuíferos.

“La gente ve llover y piensa que tenemos mucha agua, pero ha llovido mal. Ha sido muy intenso y en muy poco tiempo, lo que no favorece la infiltración”, dijo José Iván Vicente, gerente de Agsal en julio de este año, el más lluvioso de la historia.

Detalló que para la ciudad conviene la recarga en la zona de Zapalinamé donde incluso se ha presentado un 20 por ciento menos que otros años.

“Es más, en algunas zonas, como es Zapalinamé, que para nosotros es muy importante porque es la zona de mayor producción de agua para la ciudad, en esa zona incluso estamos un 20 por ciento por debajo de lo que llovió el año pasado. Históricamente, Zapalinamé es una zona con mucha acumulación de lluvia, en torno a los 600, 700 litros por metro cuadrado y este año vamos alrededor de un 20% por debajo”, detalló el gerente de la paramunicipal en agosto de este año.

SE ESPERA TAPAR 65 MIL BACHES

Aunado a la poca captación de agua, las lluvias han provocado una mayor proliferación y reparación de los baches en las distintas vialidades de la ciudad.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública del Municipio, expuso a finales del pasado mes de septiembre que hasta esa fecha se habían reparado 47 mil baches en la ciudad aunque se proyecta que para final de año se reparen hasta 65 mil.

Agregó que con el Fondo de Infraestructura Social, se suman 155 millones de pesos en pavimentaciones, recarpeteos, sistemas de agua y drenaje, así como techumbres escolares.

Temas


Baches
Clima
A20

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha