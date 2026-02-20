Para prevenir riesgos sanitarios, refuerza Saltillo limpieza de arroyos y espacios públicos
Las acciones incluyen deshierbe, poda, retiro de basura, desazolve y levantamiento de escombro
Con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios, mejorar el entorno urbano y fortalecer la seguridad de las familias, el Gobierno Municipal de Saltillo realiza trabajos permanentes de limpieza, deshierbe, poda y retiro de basura y escombro en arroyos de distintos sectores de la ciudad.
Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa “Aquí Andamos” llevó a cabo labores de limpieza profunda en un tramo del Arroyo Madre Revestido, a la altura del Auditorio Parque Las Maravillas.
En este afluente, que corre paralelo a la calle Pedro Torres Castilla, cuadrillas municipales realizaron retiro de maleza, poda de vegetación, recolección de basura, desazolve y levantamiento de escombro, con el fin de eliminar focos de infección y mejorar la imagen urbana.
El alcalde señaló que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para mantener libres los cauces naturales de escurrimiento, facilitar el flujo del agua y reducir riesgos de inundaciones, encharcamientos o acumulación de residuos que puedan afectar a colonias cercanas.
“El Gobierno de Saltillo busca proteger el equilibrio ambiental de los cauces naturales y promover espacios más limpios, seguros y ordenados para la población”, expresó.
De manera simultánea, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino el arroyo La Tórtola, que atraviesa el Barrio Mágico de Ojo de Agua, donde se retiró basura y escombro acumulado entre las calles Escénica, Viramontes y General Victoriano Cepeda.
El edil también exhortó a la ciudadanía a evitar arrojar desechos en arroyos y canales pluviales, a fin de reducir afectaciones al entorno natural y a la salud comunitaria.
Mejoras en vialidades y colonias
Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial, personal de Infraestructura y Obra Pública realizó trabajos de delimitación en los carriles centrales del bulevar Carlos Abedrop y la calle Fray Landín, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Nogales.
Asimismo, brigadas del programa “Aquí Andamos” pintaron de amarillo el cordón cuneta del camellón central y laterales de este bulevar, ubicado al oriente de la ciudad, con el fin de brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.
En paralelo, el Ayuntamiento intensificó labores de limpieza, retiro de desechos y deshierbe en callejones de la colonia Vicente Guerrero, en respuesta a solicitudes ciudadanas realizadas a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”.
Las acciones se desarrollan en callejones ubicados entre las calles 10, 18 y 29, así como entre las vialidades 9, 7 y bulevar Vicente Guerrero.
El Gobierno Municipal destacó que estas labores buscan prevenir la proliferación de fauna nociva, evitar malos olores, reducir riesgos sanitarios y mejorar la imagen urbana en las colonias de la capital coahuilense.