Para prevenir riesgos sanitarios, refuerza Saltillo limpieza de arroyos y espacios públicos

Con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios, mejorar el entorno urbano y fortalecer la seguridad de las familias, el Gobierno Municipal de Saltillo realiza trabajos permanentes de limpieza, deshierbe, poda y retiro de basura y escombro en arroyos de distintos sectores de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa “Aquí Andamos” llevó a cabo labores de limpieza profunda en un tramo del Arroyo Madre Revestido, a la altura del Auditorio Parque Las Maravillas.

En este afluente, que corre paralelo a la calle Pedro Torres Castilla, cuadrillas municipales realizaron retiro de maleza, poda de vegetación, recolección de basura, desazolve y levantamiento de escombro, con el fin de eliminar focos de infección y mejorar la imagen urbana.

El alcalde señaló que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para mantener libres los cauces naturales de escurrimiento, facilitar el flujo del agua y reducir riesgos de inundaciones, encharcamientos o acumulación de residuos que puedan afectar a colonias cercanas.

“El Gobierno de Saltillo busca proteger el equilibrio ambiental de los cauces naturales y promover espacios más limpios, seguros y ordenados para la población”, expresó.