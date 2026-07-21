Para un cruce seguro, entrega Alcalde de Saltillo nuevo puente peatonal en Emilio Arizpe de la Maza

Como parte de un trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó el puente peatonal construido sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, obra que busca brindar mayor seguridad a miles de personas que diariamente necesitan cruzar esta vialidad. Durante la entrega, Díaz González destacó que este tipo de obras de alto impacto social son posibles gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, por lo que afirmó que el Gobierno Municipal continuará trabajando de manera coordinada con la administración estatal.

El alcalde señaló que en la planeación del puente participaron distintas áreas del Gobierno Municipal, entre ellas las direcciones de Desarrollo Urbano e Infraestructura y Obra Pública, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible. La obra surgió a partir de una petición de las y los vecinos del sector, quienes plantearon la necesidad de contar con una infraestructura que permitiera prevenir accidentes y brindar mayor seguridad a las personas que cruzan diariamente el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

“En Saltillo trabajamos todos los días para acercar programas y acciones que atienden las principales necesidades de las familias, impulsan su bienestar y generan más oportunidades de desarrollo”, comentó Javier Díaz ante las personas que asistieron a la entrega. Por su parte, la directora de Desarrollo Urbano, Nayeli Castro Gutiérrez, informó que el puente peatonal tiene una longitud de 80 metros y beneficiará a habitantes de colonias como Lomas de Lourdes, La Estrella, Hacienda El Cortijo, Lomas del Sur y Portal de las Lomas, entre otras. “Esto no es solo un puente peatonal, es la muestra de la cercanía que tiene el alcalde Javier Díaz con la gente de Saltillo y del compromiso que tiene por hacer una ciudad más segura para todos”, expresó Castro Gutiérrez. En el evento, el diputado local Álvaro Moreira Valdés destacó la coordinación entre autoridades y vecinos de distintas colonias del sur de Saltillo, que permitió concretar la construcción del puente peatonal. “Aquí en Saltillo, en Javier Díaz González, tenemos un alcalde que escucha a la gente, que cumple con lo que se compromete y que resuelve las necesidades de la población”, afirmó el legislador. A nombre de las y los habitantes del sector, Carlos Reyes Castañeda agradeció al alcalde y a quienes participaron en el proyecto para hacer realidad la obra, al señalar que representa un beneficio directo para la seguridad de la población.

“Este puente representa más seguridad para todos y será de mucho beneficio, muchas gracias por el trabajo que realizaron para construirlo y por su compromiso con nuestra seguridad”, expresó. En la entrega también estuvieron la síndica María del Mar Arroyo Peart; los regidores Eduardo Morelos Jiménez y Mario Mata Quintero; los desarrolladores de la obra, Diego Garza Durón y Luis Arizpe Aguirre; integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales y vecinas y vecinos del sector.