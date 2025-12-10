Pareja de adolescentes resulta herida tras choque, en Saltillo

Dos adolescentes que viajaban en una motocicleta resultaron con diversas lesiones luego de ser impactados por un vehículo cuyo conductor no respetó el alto correspondiente en la colonia 26 de Marzo.

El accidente ocurrió cuando el conductor de un Chevrolet Malibú, que circulaba sobre el bulevar Dr. Eduardo Dávila Garza con dirección al poniente, omitió detenerse y le quitó el derecho de paso a la pareja que se desplazaba hacia el sur por la calle Humberto Cid González.

Tras el impacto, ambos jóvenes salieron proyectados contra el pavimento; el conductor, quien no portaba casco, presentó una herida considerable en la cabeza. Elementos de la estación Sur de Bomberos, ubicada justo en el sitio, acudieron de inmediato para brindar los primeros auxilios y solicitaron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja a las 21:10 horas.

Los adolescentes fueron valorados dentro de una ambulancia y, debido a la gravedad de las lesiones, se determinó su traslado al Hospital General para recibir atención especializada. En tanto, el conductor del Malibú fue detenido por oficiales de Tránsito mientras se realizaban las diligencias para la reparación de daños y el deslinde de responsabilidades.