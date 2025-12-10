Menor resulta lesionado al ser atropellado, en Saltillo

Saltillo
/ 10 diciembre 2025
    Menor resulta lesionado al ser atropellado, en Saltillo
    El menor fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

Paramédicos trasladaron al menor al hospital, mientras el responsable fue detenido

Un menor de edad fue atropellado la tarde de este miércoles por el conductor de una camioneta Renault en la colonia Pueblo Insurgentes.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:20 horas, cuando el conductor circulaba a bordo de la camioneta Renault sobre la calle Mariano Matamoros, con dirección de oriente a poniente. Al llegar al cruce con la calle Francisco Villa, giró hacia el norte y, en ese momento, arrolló al menor, quien se encontraba a mitad de la vía.

De acuerdo con un testigo, la camioneta golpeó al niño y posteriormente pasó sobre él. Personas que presenciaron el accidente corrieron para auxiliar al menor, de cuatro años, quien permaneció tendido sobre la carpeta asfáltica.

El conductor responsable también descendió de su vehículo y llamó al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades. Al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron la detención del conductor. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron para valorar al menor, quien fue trasladado de inmediato al Hospital Materno Infantil para recibir atención médica.

Finalmente, el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades y se determinará la situación jurídica del conductor, ya que el menor resultó lesionado.

