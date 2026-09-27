Parras será sede del próximo Foro Internacional de Turismo 2027

Durante tres jornadas, la Universidad Tecnológica de Cancún BIS recibió este fin de semana a estudiantes, profesores y representantes de instituciones de distintas entidades. Las actividades permitieron intercambiar experiencias sobre los retos del turismo ante el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, además de discutir nuevas formas de innovación y competitividad.

PARRAS, COAH.- El Pueblo Mágico de Parras será sede de la próxima edición del Foro Internacional de Turismo 2027, anunció este sábado el rector de la Universidad Tecnológica de Cancún BIS, sede de la edición 2026, durante la clausura del encuentro celebrado en Cancún, en el que participaron alumnos y docentes de la Universidad Tecnológica de Parras (UTP).

Adrián Alberto Sánchez Ortiz, rector de la Universidad Tecnológica de Parras, anunció con beneplácito la asignación de la UTP como sede de uno de los eventos de turismo más importantes en México.

“Los esperamos en Parras en el VII Foro Internacional de Turismo. Gracias a la UT Cancún por su anfitrionía para nuestros alumnos y docentes que participan de este encuentro.Felicidades a todos los participantes”, publicó en redes sociales Sánchez Ortiz, rector de la UTP.

Junto con la delegación de Parras participaron las universidades tecnológicas del Sur del Estado de Morelos, de Chetumal, del Centro de Veracruz y de La Laguna, así como la Universidad Politécnica de Bacalar y la institución anfitriona.

El programa combinó actividades académicas y gastronómicas. Entre los temas abordados estuvieron la incorporación de herramientas digitales a los servicios turísticos y la importancia de preservar el trato humano en la atención a los visitantes.

El encuentro reunió a alrededor de 200 estudiantes, docentes, investigadores y profesionales, además de especialistas de México y Colombia. Los trabajos presentados abordaron gastronomía, turismo cultural, competitividad y cultura de paz aplicada al sector turístico.

Mariana Recio López, directora de la División de Turismo de la universidad anfitriona, destacó la necesidad de capacitar a quienes trabajan en el sector para utilizar la inteligencia artificial de manera responsable. Advirtió que la información generada por estas plataformas debe contrastarse antes de emplearse y que su incorporación no debe sustituir la atención personalizada al visitante.

Al cierre del foro, el anfitrión del evento, Enrique Baños Abedun de Lima, rector de la Universidad Tecnológica de Cancún BIS, destacó que las jornadas acercaron a los estudiantes a experiencias relacionadas con la cultura, los paisajes, la identidad y la gastronomía de distintas regiones del país.