Pasa conductor con luz roja y embiste a motociclista en la colonia Universidad Pueblo de Saltillo

Un joven motociclista identificado como Edgar Castro Mercado, de 18 años, resultó lesionado en el rostro y en diferentes partes del cuerpo luego de que un automóvil se atravesara en su camino en el cruce de Otilio González y Alfonso García Robles, en la colonia Universidad Pueblo.

El joven transitaba a bordo de una motocicleta Italika con dirección hacia el bulevar Luis Echeverría Álvarez. De acuerdo con su versión, circulaba con luz verde cuando, al llegar al cruce con Alfonso García Robles, un vehículo se atravesó en su trayectoria.