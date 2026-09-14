Pasa conductor con luz roja y embiste a motociclista en la colonia Universidad Pueblo de Saltillo
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El accidente ocurrió en el cruce de Otilio González y Alfonso García Robles, en la colonia Universidad Pueblo
Un joven motociclista identificado como Edgar Castro Mercado, de 18 años, resultó lesionado en el rostro y en diferentes partes del cuerpo luego de que un automóvil se atravesara en su camino en el cruce de Otilio González y Alfonso García Robles, en la colonia Universidad Pueblo.
El joven transitaba a bordo de una motocicleta Italika con dirección hacia el bulevar Luis Echeverría Álvarez. De acuerdo con su versión, circulaba con luz verde cuando, al llegar al cruce con Alfonso García Robles, un vehículo se atravesó en su trayectoria.
Se trataba de un Chevrolet Spark con placas de circulación EUX 084-D, conducido por Pedro Melitón Morales López, de 55 años, quien reconoció haber pasado con luz roja, ocasionando el accidente.
Personal de Protección Civil que pasaba por el lugar se detuvo para abanderar el accidente y solicitar el apoyo de la Policía Municipal y de una ambulancia de la Cruz Roja, la cual llegó pocos minutos después.
El joven fue atendido a bordo de la ambulancia, donde fue valorado y recibió los primeros auxilios. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.
Mientras tanto, el conductor del automóvil quedó detenido en el lugar y se solicitó la presencia de su aseguradora. Minutos después arribaron los ajustadores para tratar de llegar a un acuerdo sobre los daños ocasionados.
También se solicitó una grúa para retirar los vehículos de la vialidad. En caso de que las aseguradoras no llegaran a un convenio, los automóviles serían trasladados al corralón y el accidente sería consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para determinar responsabilidades.