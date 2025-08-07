El Libramiento Norponiente de Ramos Arizpe se consolida como una de las carreteras más peligrosas de Coahuila

Coahuila
7 agosto 2025
    El Libramiento Norponiente de Ramos Arizpe se consolida como una de las carreteras más peligrosas de Coahuila
    VANGUARDIA registró el pasado 06 de agosto un siniestro vial en este libramiento con saldos mortales. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

Exhortan autoridades de PC de Ramos Arizpe a autoridades federales a replantear el diseño y la construcción de la vialidad

El Libramiento Norponiente de Ramos Arizpe se ha convertido en un punto crítico para la seguridad vial en el estado, acumulando un alto número de accidentes con saldos fatales y heridos graves. La situación genera una creciente preocupación entre las autoridades locales.

Francisco Sánchez, titular de Protección Civil (PC) de Ramos Arizpe, confirmó la peligrosidad de la vialidad. “Realmente sí, esa vialidad, por ejemplo, este año hemos tenido 9 accidentes ahí. Algunos de ellos muy graves; tenemos 5 personas sin vida y 3 lesionados que se han trasladado”, aseguró el funcionario.

Sánchez atribuyó los incidentes a las características de la carretera, que soporta una gran cantidad de vehículos pesados. “Es un libramiento con mucha carga de vehículos pesados, mucho tráiler con doble semirremolque, algunos cargados con hidrocarburos”, explicó.

Recientemente, un siniestro vial en el que un tráiler que transportaba 60 mil litros de diésel se incendió, puso de manifiesto el peligro inminente que representan estas unidades. El incidente requirió la intervención coordinada de bomberos de Ramos Arizpe.

El titular de Protección Civil señaló que el problema principal radica en el diseño de la vialidad. “Es un libramiento riesgoso, muy angosto, nada más de 2 carriles, uno en cada dirección. Entonces, pues sí, sí es un tema de que hay que pensar en una ampliación”, enfatizó.

Además, el funcionario cuestionó el propósito original del libramiento, que debería haber ofrecido una alternativa segura. “Seguramente, digo, al pensar en un libramiento de cuota, pensamos en una vialidad más segura, y resulta que no, ¿verdad? Resulta que se fue mal diseñado”, comentó.

Otro factor de riesgo son los hogares cercanos a la carretera. “El accidente pudiera ser que uno de los vehículos, sobre todo lo de los camiones que son los cargados con hidrocarburos... pudiera llegar hasta las casas cercanas”, advirtió Sánchez.

Esto podría provocar una catástrofe de mayores dimensiones, ya que un impacto con un camión cisterna podría desatar un incendio que se propague rápidamente a las viviendas, poniendo en riesgo la vida de los residentes.

El llamado de Protección Civil es urgente: es fundamental que se consideren mejoras en la infraestructura del Libramiento Norponiente por parte de las autoridades federales para garantizar la seguridad de todos los automovilistas y los habitantes de las zonas aledañas.

