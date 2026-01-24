Permanente deshierbe y retiro de basura de plazas en Saltillo

Como parte de una política municipal orientada a la recuperación y dignificación de los espacios públicos, el alcalde Javier Díaz González impulsa de manera permanente el mantenimiento integral de plazas públicas en las colonias de la ciudad, mediante labores de limpieza profunda, retiro de basura y escombro, así como deshierbe y poda de áreas verdes. El Edil informó que estas acciones se realizan de forma constante en los sectores oriente, poniente, sur, norte y centro de Saltillo, lo que permite mejorar las condiciones de seguridad y salud pública al eliminar focos de infección, fauna nociva y residuos que representan un riesgo para la ciudadanía, especialmente para niñas, niños y personas adultas mayores que hacen uso cotidiano de estos espacios. TE PUEDE INTERESAR: Reconocen a Saltillo a nivel nacional por eficiencia hídrica gracias al perrito ‘Manchas’ de Agsal

“La limpieza profunda y el mantenimiento de las áreas verdes ayudan a recuperar y dignificar nuestras plazas públicas, además de fomentar la convivencia social, la recreación y la actividad física. También previenen que estos espacios se conviertan en tiraderos clandestinos o zonas de abandono”, expresó Javier Díaz González. INTERVENCIÓN DIRECTA EN COLONIAS Y ATENCIÓN A REPORTES CIUDADANOS El Alcalde destacó que brigadas del programa “Aquí andamos” realizaron trabajos de limpieza y deshierbe en diversas plazas y áreas verdes de la colonia Latinoamericana, particularmente en los espacios ubicados entre las calles Valparaíso y Cartagena, así como en los cruces de Panamá con Montevideo y Panamá con Maracaibo. Asimismo, como parte del fortalecimiento de la imagen urbana y la mejora de la calidad del aire, el Gobierno Municipal intervino la plaza pública de la colonia Valle de los Virreyes, localizada entre las calles Alaska, Inglaterra y el bulevar José Sarmiento, donde se efectuaron labores de poda de arbolado, deshierbe y limpieza general. En atención a los reportes ciudadanos recibidos a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, cuadrillas municipales llevaron a cabo trabajos de limpieza en las plazas públicas y áreas verdes del fraccionamiento San José de Flores, al poniente de la ciudad, específicamente en los espacios comprendidos entre las calles San Pedro, San Felipe y San José de Flores.