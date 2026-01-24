Permanente deshierbe y retiro de basura de plazas en Saltillo

Saltillo
/ 24 enero 2026
    Permanente deshierbe y retiro de basura de plazas en Saltillo
    El Gobierno de Saltillo intervino áreas verdes y arbolado en plazas de diferentes colonias para mejorar la imagen urbana y la calidad del entorno. FOTO: CORTESÍA

Los trabajos garantizan espacios seguros, funcionales y dignos que favorezcan la convivencia social, la salud pública y el bienestar de las familias

Como parte de una política municipal orientada a la recuperación y dignificación de los espacios públicos, el alcalde Javier Díaz González impulsa de manera permanente el mantenimiento integral de plazas públicas en las colonias de la ciudad, mediante labores de limpieza profunda, retiro de basura y escombro, así como deshierbe y poda de áreas verdes.

El Edil informó que estas acciones se realizan de forma constante en los sectores oriente, poniente, sur, norte y centro de Saltillo, lo que permite mejorar las condiciones de seguridad y salud pública al eliminar focos de infección, fauna nociva y residuos que representan un riesgo para la ciudadanía, especialmente para niñas, niños y personas adultas mayores que hacen uso cotidiano de estos espacios.

TE PUEDE INTERESAR: Reconocen a Saltillo a nivel nacional por eficiencia hídrica gracias al perrito ‘Manchas’ de Agsal

Brigadas de "Aquí andamos" recorren los espacios públicos de la ciudad.
Brigadas de “Aquí andamos” recorren los espacios públicos de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

“La limpieza profunda y el mantenimiento de las áreas verdes ayudan a recuperar y dignificar nuestras plazas públicas, además de fomentar la convivencia social, la recreación y la actividad física. También previenen que estos espacios se conviertan en tiraderos clandestinos o zonas de abandono”, expresó Javier Díaz González.

INTERVENCIÓN DIRECTA EN COLONIAS Y ATENCIÓN A REPORTES CIUDADANOS

El Alcalde destacó que brigadas del programa “Aquí andamos” realizaron trabajos de limpieza y deshierbe en diversas plazas y áreas verdes de la colonia Latinoamericana, particularmente en los espacios ubicados entre las calles Valparaíso y Cartagena, así como en los cruces de Panamá con Montevideo y Panamá con Maracaibo.

Asimismo, como parte del fortalecimiento de la imagen urbana y la mejora de la calidad del aire, el Gobierno Municipal intervino la plaza pública de la colonia Valle de los Virreyes, localizada entre las calles Alaska, Inglaterra y el bulevar José Sarmiento, donde se efectuaron labores de poda de arbolado, deshierbe y limpieza general.

En atención a los reportes ciudadanos recibidos a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, cuadrillas municipales llevaron a cabo trabajos de limpieza en las plazas públicas y áreas verdes del fraccionamiento San José de Flores, al poniente de la ciudad, específicamente en los espacios comprendidos entre las calles San Pedro, San Felipe y San José de Flores.

Brigadas municipales realizan labores de limpieza, deshierbe y retiro de escombro en plazas públicas de la colonia Latinoamericana.
Brigadas municipales realizan labores de limpieza, deshierbe y retiro de escombro en plazas públicas de la colonia Latinoamericana. FOTO: CORTESÍA

De igual forma, personal municipal continúa con recorridos de atención en los espacios incluidos en el programa “Activa tu parque”, estrategia que busca reforzar el bienestar de las colonias y promover la participación ciudadana en el cuidado de las plazas públicas, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social.

De manera permanente, brigadas municipales mantienen la limpieza y conservación de la Plaza Skate Park Saltillo 2000, ubicada entre la calle Manuel Acuña y el bulevar Museo del Desierto, con el propósito de incentivar la práctica de actividades recreativas, deportivas y culturales entre la comunidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal consolida a las plazas públicas de Saltillo como puntos de encuentro seguros, ordenados y dignos, reafirmando su compromiso con la calidad de vida de la población y la construcción de una ciudad más limpia y habitable.

Temas


Brigadas
Plazas Públicas

Localizaciones


Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

