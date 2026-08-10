Saltillo prepara guía para elegir árboles nativos que resistan mejor el clima

Emmanuel Olache, titular de la dependencia municipal, dio a conocer que este proyecto busca consolidar una paleta vegetal con pinos, árboles y plantas polinizadoras con mayores probabilidades de supervivencia.

La Dirección de Medio Ambiente de Saltillo , en colaboración con el Implan, trabaja en la elaboración de una guía de arborización nativa y ciudadana que definirá las especies más aptas para la capital de Coahuila.

“Nos estamos acoplando a especies que se den mejor, subsistan mejor, se desarrollen más rápido y sobrevivan en un porcentaje mucho más alto, además de opciones que no ocasionen problemas de raíces en el concreto”, explicó Olache.

Aunque el Vivero Municipal continúa con la producción y desarrollo de planta, el funcionario aclaró que su capacidad resulta insuficiente para cubrir la totalidad de los proyectos de reforestación masiva.

Por ello, la administración municipal complementa la reforestación mediante la entrega obligatoria de ejemplares por compensaciones ambientales derivadas de obras o licencias de construcción.

“Nosotros estamos produciendo planta, pero el vivero como tal no te da para este tipo de programas; por eso se pide que la compensación ambiental se entregue directamente en arbolado”, señaló.

Olache añadió que los ejemplares recaudados son canalizados a programas como Bosques Urbanos Lineales y Activa Tu Parque, interviniendo plazas públicas y bulevares de toda la ciudad.