Pide Legislador a municipios reforzar educación vial ante aumento de accidentes
Señalización, alumbrado y control de velocidad, están entre las acciones prioritarias planteadas por Álvaro Moreira
Ante el alto número de percances viales en el estado, desde la máxima tribuna, el diputado Álvaro Moreira hizo un llamado a los 38 ayuntamientos de Coahuila a fortalecer las campañas de educación vial dirigidas a conductores, peatones y motociclistas, así como las acciones de mejora y mantenimiento de la infraestructura vial preventiva.
El legislador expuso que aunque durante el 2025 se registró una disminución en los homicidios culposos derivados de hechos viales, se alcanzó la cifra más alta de lesiones culposas por accidentes de tránsito, con un total de mil 277 casos.
Indicó que estas cifras reflejan afectaciones directas a la seguridad de las personas en el espacio público.
Moreira destacó que entre los grupos más vulnerables se encuentran motociclistas, peatones y ciclistas, quienes concentran una proporción significativa de las víctimas en siniestros viales.
“Muchos de los hechos de tránsito no son producto de situaciones fortuitas inevitables, sino a condiciones prevenibles.” señaló.
Añadió que muchos de estos hechos están relacionados con factores prevenibles, como el exceso de velocidad, el uso de distractores y deficiencias en la infraestructura urbana.
Ante ello resaltó la necesidad de reforzar elementos como la señalización, el alumbrado público y los dispositivos de control de velocidad, con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y proteger la vida e integridad de quienes utilizan la vía pública.
Finalmente, subrayó que el fortalecimiento de la educación vial y de la infraestructura preventiva no solo contribuye a disminuir pérdidas humanas, sino que también mejora la movilidad y promueve una cultura de corresponsabilidad en el uso de las vialidades.