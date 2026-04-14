Fallece sacerdote Alfonso Gil Cueva, vicario del Santuario de Guadalupe en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 14 abril 2026
    Fallece sacerdote Alfonso Gil Cueva, vicario del Santuario de Guadalupe en Saltillo
    La Diócesis de Saltillo informó el fallecimiento del padre Alfonso Gil Cueva y convocó a su misa exequial este martes en el Santuario de Guadalupe. REDES SOCIALES

La Diócesis de Saltillo informó el deceso del misionero del Espíritu Santo; este martes se realizará la misa exequial en el Santuario de Guadalupe

La Diócesis de Saltillo informó el fallecimiento del presbítero Alfonso Gil Cueva, misionero del Espíritu Santo y vicario en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Monseñor Hilario González García, los presbíteros y la comunidad diocesana expresaron su pesar por el deceso del sacerdote y se unieron en oración por su eterno descanso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/confirma-fiscalia-muerte-por-sobredosis-de-mujer-en-la-colonia-heroes-de-chapultepec-en-saltillo-BC20002443

“Con profunda pena y llenos de esperanza en la resurrección de los muertos; se unen en oración por el sensible fallecimiento”, se lee en el mensaje compartido por la Diócesis.

De acuerdo con información difundida en el ámbito local, el sacerdote fue hospitalizado tras presentar un preinfarto días antes de su fallecimiento.

Alfonso Gil Cueva era originario de Guadalajara, Jalisco. Formaba parte de la comunidad del Santuario de Guadalupe, donde desarrollaba su labor pastoral como asesor de la Alianza de Amor y de Matrimonios del Apostolado de la Cruz.

En su mensaje, la Diócesis también expresó que se une a la comunidad, familiares, amigos y compañeros que compartieron con él el ministerio sacerdotal, y pidió por su descanso eterno.

La misa exequial se llevará a cabo este martes 14 de abril a las 19:00 horas en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Sacerdotes

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Diócesis De Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos Bocas

Dos Bocas
true

4T, adicción a la mentira: ‘No se preocupen, es neblina’
true

POLITICÓN: Morena Coahuila administra su derrota electoral ante abandono de Luisa María Alcalde
El Estadio Madero se prepara para una gran entrada en el inicio de temporada.

Opening Day Saraperos vs Toros: precios y cómo comprar boletos en Saltillo
Autoridades municipales informaron que el plan contempla intervenir todo el periférico, una de las vialidades más transitadas, con el objetivo de mejorar la iluminación y reducir el consumo de energía eléctrica.

Proyectan modernización total de luminarias en el periférico Luis Echeverría de Saltillo
El concesionario ha señalado que el aumento en el costo del diésel y la competencia desleal han complicado la operación del servicio.

Buscan salvar ruta Arteaga-Saltillo; alcaldesa descarta aumento a la tarifa
La guerra en Oriente Medio ha trastocado la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional, que advirtió en un informe del 14 de abril de 2026 que las perturbaciones en los mercados petroleros podrían frenar el crecimiento, avivar la inflación y aumentar la posibilidad de una recesión global.

La guerra en Medio Oriente frenará el crecimiento económico mundial, advierte el FMI
Los icónicos estudios de Paramount en Hollywood, escenario de una industria que hoy enfrenta la incertidumbre tras el anuncio de su posible fusión con Warner Bros. Discovery

Personalidades de Hollywood firman una carta contra el acuerdo de Paramount y Warner Bros