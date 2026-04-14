Fallece sacerdote Alfonso Gil Cueva, vicario del Santuario de Guadalupe en Saltillo

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Monseñor Hilario González García, los presbíteros y la comunidad diocesana expresaron su pesar por el deceso del sacerdote y se unieron en oración por su eterno descanso.

La Diócesis de Saltillo informó el fallecimiento del presbítero Alfonso Gil Cueva, misionero del Espíritu Santo y vicario en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

“Con profunda pena y llenos de esperanza en la resurrección de los muertos; se unen en oración por el sensible fallecimiento”, se lee en el mensaje compartido por la Diócesis.

De acuerdo con información difundida en el ámbito local, el sacerdote fue hospitalizado tras presentar un preinfarto días antes de su fallecimiento.

Alfonso Gil Cueva era originario de Guadalajara, Jalisco. Formaba parte de la comunidad del Santuario de Guadalupe, donde desarrollaba su labor pastoral como asesor de la Alianza de Amor y de Matrimonios del Apostolado de la Cruz.

En su mensaje, la Diócesis también expresó que se une a la comunidad, familiares, amigos y compañeros que compartieron con él el ministerio sacerdotal, y pidió por su descanso eterno.

La misa exequial se llevará a cabo este martes 14 de abril a las 19:00 horas en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Saltillo.