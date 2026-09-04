Pierde control y choca contra palmera en periférico de Saltillo; resulta lesionado

Arriba de la banqueta y contra una palmera terminó un Chevrolet Chevy cuyo conductor resultó lesionado tras un accidente registrado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia La Salle, en Saltillo. De acuerdo con el reporte, la conductora de un Nissan señaló que se disponía a incorporarse a un carril cuando el conductor del Chevy aparentemente se asustó y perdió el control de la unidad.

El automóvil salió de su trayectoria, subió a la banqueta y terminó impactándose contra una palmera ubicada en el sector. Tras el accidente, el conductor del Chevy manifestó dolor en el cuello, por lo que se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia para valorar su estado. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención al lesionado, mientras elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.

Los oficiales revisaron el Nissan ante la versión de que presuntamente había tenido contacto con el Chevy; sin embargo, no encontraron indicios de un impacto entre ambos vehículos. La conductora se retiró del lugar sin reclamar daños.