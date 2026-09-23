Pierde el control al esquivar a taxi, derriba postes y pega con otro auto en bulevar Guerrero, Saltillo

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    Pierde el control al esquivar a taxi, derriba postes y pega con otro auto en bulevar Guerrero, Saltillo
    Pese a lo aparatoso del percance y los daños en la parte frontal del vehículo de alquiler, no se reportaron personas heridas en el lugar. ULISES MARTÍNEZ

El percance ocurrió en el cruce de bulevar Guerrero y Calle 10; pese a los daños materiales en ambas unidades, no se registraron personas lesionadas

La mañana de este miércoles se registró un choque entre un taxi y un vehículo particular en el cruce del bulevar Guerrero y la Calle 10, en Saltillo, donde acudieron autoridades municipales a tomar conocimiento del siniestro.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de un taxi Nissan Tsuru, identificado como Julio César Gómez López, de 36 años, transitaba con dirección al periférico cuando otra unidad de transporte se le atravesó al salir de la Calle 10.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/operativo-nocturno-en-saltillo-detienen-a-11-motociclistas-y-aseguran-8-vehiculos-por-alterar-el-orden-DA23674241

Al intentar esquivar el impacto contra el otro vehículo, el chofer perdió el control del volante y giró hacia los postes de protección instalados en la banqueta de la esquina.

$!El taxi terminó su marcha al derribar las estructuras de protección e impactar a un vehículo particular que esperaba el paso en la esquina.
El taxi terminó su marcha al derribar las estructuras de protección e impactar a un vehículo particular que esperaba el paso en la esquina. ULISES MARTÍNEZ

Tras derribar la estructura de resguardo, la unidad continuó su trayectoria e impactó a un Volkswagen Jetta conducido por Jesús Alejandro Peña Reséndiz, de 32 años, quien se encontraba detenido a la espera de avanzar.

$!Los conductores involucrados esperaron la intervención de sus compañías de seguros para acordar la reparación de las pérdidas materiales.
Los conductores involucrados esperaron la intervención de sus compañías de seguros para acordar la reparación de las pérdidas materiales. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y deslindar responsabilidades. Dado que no se presentaron personas lesionadas, los involucrados quedaron a la espera de sus aseguradoras para formalizar el convenio de pago de los daños.

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