Pierde el control al esquivar a taxi, derriba postes y pega con otro auto en bulevar Guerrero, Saltillo
El percance ocurrió en el cruce de bulevar Guerrero y Calle 10; pese a los daños materiales en ambas unidades, no se registraron personas lesionadas
La mañana de este miércoles se registró un choque entre un taxi y un vehículo particular en el cruce del bulevar Guerrero y la Calle 10, en Saltillo, donde acudieron autoridades municipales a tomar conocimiento del siniestro.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de un taxi Nissan Tsuru, identificado como Julio César Gómez López, de 36 años, transitaba con dirección al periférico cuando otra unidad de transporte se le atravesó al salir de la Calle 10.
Al intentar esquivar el impacto contra el otro vehículo, el chofer perdió el control del volante y giró hacia los postes de protección instalados en la banqueta de la esquina.
Tras derribar la estructura de resguardo, la unidad continuó su trayectoria e impactó a un Volkswagen Jetta conducido por Jesús Alejandro Peña Reséndiz, de 32 años, quien se encontraba detenido a la espera de avanzar.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y deslindar responsabilidades. Dado que no se presentaron personas lesionadas, los involucrados quedaron a la espera de sus aseguradoras para formalizar el convenio de pago de los daños.