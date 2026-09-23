Pierde el control al esquivar a taxi, derriba postes y pega con otro auto en bulevar Guerrero, Saltillo

La mañana de este miércoles se registró un choque entre un taxi y un vehículo particular en el cruce del bulevar Guerrero y la Calle 10, en Saltillo, donde acudieron autoridades municipales a tomar conocimiento del siniestro.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de un taxi Nissan Tsuru, identificado como Julio César Gómez López, de 36 años, transitaba con dirección al periférico cuando otra unidad de transporte se le atravesó al salir de la Calle 10.