Pierde el control de su moto, se impacta contra camioneta en la Guayulera y acaba fracturado

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Saltillo
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    Pierde el control de su moto, se impacta contra camioneta en la Guayulera y acaba fracturado
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Joven de 20 años sufrió fractura de tibia y peroné tras perder el control de su motocicleta y tener un percance

Una fractura en la pierna derecha en la tibia y peroné, sufrió un joven de 20 años luego de perder el control de la motocicleta que conducía y terminar impactándose contra una camioneta estacionada, en la colonia Guayulera, al poniente de Saltillo.

El accidente ocurrió sobre la calle Francisco Naranjo, antes de llegar al cruce con Carlos Pacheco, donde Héctor Francisco “N” de 20 años, se dirigía hacia su escuela cuando perdió el control de la unidad.

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$!El joven fue trasladado al ISSSTE para recibir atención médica.
El joven fue trasladado al ISSSTE para recibir atención médica. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, el joven quedó lesionado, por lo que vecinos que se encontraban en el sector se acercaron para auxiliarlo y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes encontraron a Héctor Francisco con una lesión en la pierna derecha.

$!El joven perdió el control de la motocicleta y terminó impactándose contra una camioneta estacionada.
El joven perdió el control de la motocicleta y terminó impactándose contra una camioneta estacionada. ULISES MARTÍNEZ

Después de brindarle los primeros auxilios, los socorristas determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para que recibiera atención médica., siendo llevado al ISSSTE.

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió el percance.

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