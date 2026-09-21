Pierde el control de su moto, se impacta contra camioneta en la Guayulera y acaba fracturado

Una fractura en la pierna derecha en la tibia y peroné, sufrió un joven de 20 años luego de perder el control de la motocicleta que conducía y terminar impactándose contra una camioneta estacionada, en la colonia Guayulera, al poniente de Saltillo.

El accidente ocurrió sobre la calle Francisco Naranjo, antes de llegar al cruce con Carlos Pacheco, donde Héctor Francisco “N” de 20 años, se dirigía hacia su escuela cuando perdió el control de la unidad.