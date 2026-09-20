Saltillo: Sin medir el peligro, motociclistas realizan acrobacias en el bulevar Venustiano Carranza (video)

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    Saltillo: Sin medir el peligro, motociclistas realizan acrobacias en el bulevar Venustiano Carranza (video)
    Las maniobras fueron realizadas entre vehículos que circulaban por los carriles de norte a sur. TOMADA DEL VIDEO

Conductores fueron captados haciendo “caballitos” y otras maniobras entre vehículos, a la altura de Salvador González Lobo

Una serie de maniobras realizadas por motociclistas en el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, generó preocupación entre automovilistas, luego de que fueran captados realizando acrobacias mientras circulaban entre el tránsito vehicular.

Los hechos ocurrieron a la altura de la calle Salvador González Lobo, en los carriles de norte a sur, donde varios motociclistas fueron observados ejecutando maniobras sobre sus unidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-motociclista-tras-dias-de-agonia-luego-de-accidentarse-en-saltillo-HO22799538

En las imágenes difundidas se aprecia a algunos conductores levantando la parte delantera de las motocicletas para realizar el llamado “caballito”, mientras avanzaban por una vialidad con circulación de automóviles.

MANIOBRAS ENTRE EL TRÁFICO

Las acrobacias fueron realizadas en una vía abierta al tránsito y sin condiciones de seguridad para este tipo de prácticas, lo que incrementa el riesgo de una caída o de una colisión con otros vehículos.

El video comenzó a circular en Facebook, donde usuarios expresaron preocupación por las posibles consecuencias de estas maniobras tanto para los motociclistas como para los conductores que transitan por el bulevar.

El riesgo cobra relevancia ante los accidentes que involucran a motociclistas en Saltillo y la Región Sureste. De acuerdo con los datos referidos en el texto, en promedio cada ocho días fallece un motociclista en esta zona a consecuencia de un accidente vial.

Entre los factores asociados a estos percances se encuentran el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y la falta de medidas de protección.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-motociclista-resulta-lesionado-tras-presuntamente-quitar-derecho-de-paso-HG23610997

En los últimos tres años, la proporción de motociclistas fallecidos en accidentes viales pasó de 10 a 44 por ciento en algunas ciudades de Coahuila, según los datos citados.

En Saltillo, además, se han registrado más de 360 accidentes en los que han participado motociclistas en lo que va del año.

$!El punto donde fueron observadas las acrobacias se localiza a la altura de la calle Salvador González Lobo.
El punto donde fueron observadas las acrobacias se localiza a la altura de la calle Salvador González Lobo. CORTESÍA

El incremento de estos percances ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y regulación para reducir los riesgos asociados al uso de motocicletas.

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