Pierde el control y se estrella contra barra metálica en la carretera Saltillo-Monterrey; termina herido

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un conductor resultó lesionado y fue trasladado en estado delicado a un hospital, luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra una barrera metálica de contención sobre la carretera libre Saltillo-Monterrey. El accidente ocurrió la tarde de este lunes, alrededor del kilómetro 34 de la mencionada vía, en dirección hacia Monterrey, donde automovilistas que presenciaron el percance se detuvieron para auxiliar al conductor.

En el lugar fue localizado un automóvil MG3, color blanco, conducido por Óscar Iván “N”, quien habría perdido el control de la unidad por causas que aún no han sido establecidas, para posteriormente salir de su trayectoria e impactarse contra la barrera metálica ubicada a un costado de la carretera. Tras el choque, el conductor perdió el conocimiento, por lo que los testigos solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia.