Pierde el control y se estrella contra barra metálica en la carretera Saltillo-Monterrey; termina herido

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    Pierde el control y se estrella contra barra metálica en la carretera Saltillo-Monterrey; termina herido
    El MG3 terminó impactado contra la barrera metálica de contención a la altura del kilómetro 34 de la carretera. CORTESÍA

Un conductor perdió el control de su vehículo y chocó contra una barrera metálica en la carretera Saltillo-Monterrey; fue trasladado en estado delicado a un hospital

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un conductor resultó lesionado y fue trasladado en estado delicado a un hospital, luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra una barrera metálica de contención sobre la carretera libre Saltillo-Monterrey.

El accidente ocurrió la tarde de este lunes, alrededor del kilómetro 34 de la mencionada vía, en dirección hacia Monterrey, donde automovilistas que presenciaron el percance se detuvieron para auxiliar al conductor.

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$!Óscar Iván “N” perdió el conocimiento tras el choque y fue trasladado al Hospital Universitario de Saltillo.
Óscar Iván “N” perdió el conocimiento tras el choque y fue trasladado al Hospital Universitario de Saltillo. CORTESÍA

En el lugar fue localizado un automóvil MG3, color blanco, conducido por Óscar Iván “N”, quien habría perdido el control de la unidad por causas que aún no han sido establecidas, para posteriormente salir de su trayectoria e impactarse contra la barrera metálica ubicada a un costado de la carretera.

Tras el choque, el conductor perdió el conocimiento, por lo que los testigos solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia.

$!Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.
Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia. CORTESÍA

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio y brindaron los primeros auxilios a Óscar Iván, quien posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario de Saltillo debido a la gravedad de sus lesiones.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente, abanderar la zona y realizar las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance.

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