Trasladan grave a conductor tras chocar contra barrera en carretera a Carbonera

Un conductor de una camioneta de carga fue trasladado en estado grave a la Clínica 2 del IMSS, luego de que presuntamente se quedara dormido al volante, perdiera el control de la unidad y se impactara contra una barrera de contención en la carretera a Carbonera. El accidente se registró alrededor de las 08:10 horas, cuando el vehículo terminó incrustado en la estructura metálica. Personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudió al sitio para atender la emergencia y auxiliar al operador.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente se habría quedado dormido al volante, lo que habría ocasionado que perdiera el control de la unidad y se estrellara contra la barrera. Las causas del percance deberán ser confirmadas por las autoridades correspondientes.

Durante las maniobras de rescate, el personal de emergencia logró extraer al operador de la camioneta para brindarle atención médica. Debido a los golpes y las lesiones que presentaba, fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS. Mientras tanto, los trabajadores de Capufe realizaron las maniobras necesarias para retirar el vehículo, que permanecía incrustado en la estructura metálica. Debido a que no fue posible desprenderlo de manera convencional, tuvieron que cortar una parte de la barrera de contención.