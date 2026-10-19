Trasladan grave a conductor tras chocar contra barrera en carretera a Carbonera

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    Trasladan grave a conductor tras chocar contra barrera en carretera a Carbonera
    Personal de Capufe trabajó para liberar al conductor y retirar la unidad de la estructura metálica. ULISES MARTÍNEZ

El conductor presuntamente se quedó dormido al volante, lo que habría provocado que perdiera el control de la camioneta y se impactara contra una barrera de contención

Un conductor de una camioneta de carga fue trasladado en estado grave a la Clínica 2 del IMSS, luego de que presuntamente se quedara dormido al volante, perdiera el control de la unidad y se impactara contra una barrera de contención en la carretera a Carbonera.

El accidente se registró alrededor de las 08:10 horas, cuando el vehículo terminó incrustado en la estructura metálica. Personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudió al sitio para atender la emergencia y auxiliar al operador.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente se habría quedado dormido al volante, lo que habría ocasionado que perdiera el control de la unidad y se estrellara contra la barrera. Las causas del percance deberán ser confirmadas por las autoridades correspondientes.

Durante las maniobras de rescate, el personal de emergencia logró extraer al operador de la camioneta para brindarle atención médica. Debido a los golpes y las lesiones que presentaba, fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS.

Mientras tanto, los trabajadores de Capufe realizaron las maniobras necesarias para retirar el vehículo, que permanecía incrustado en la estructura metálica. Debido a que no fue posible desprenderlo de manera convencional, tuvieron que cortar una parte de la barrera de contención.

$!Los trabajadores tuvieron que cortar una parte de la barrera de contención para retirar la camioneta accidentada.
Los trabajadores tuvieron que cortar una parte de la barrera de contención para retirar la camioneta accidentada. ULISES MARTÍNEZ

Una vez retirado el vehículo, el personal efectuó labores de limpieza en la zona, mientras elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el siniestro.

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