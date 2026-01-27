Pleito por vehículo desata movilización policial, en Saltillo

Una movilización de policías municipales del agrupamiento Reacción Sureste (GRS) se registró la tarde de este martes en la colonia Virreyes Residencial, luego del reporte de una agresión derivada de un presunto fraude en la compraventa de un vehículo.

Cuatro jóvenes originarios de Monterrey acudieron a Saltillo para confrontar al vendedor, identificado como Jonathan Medina, de 33 años de edad. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Canadá y Venustiano Carranza, donde se solicitó la presencia policial.

Al arribar al sitio, los elementos aseguraron tanto a la persona agredida como a los presuntos agresores, quienes fueron trasladados a la delegación de la Policía Municipal para el esclarecimiento de los hechos. De acuerdo con los afectados, hace más de una semana el señalado les ofreció en venta un vehículo Volkswagen Jetta.

TE PUEDE INTERESAR: Muere trabajador de gasera tras caer de escalera en la Zona Centro de Saltillo

Al no contar con el monto solicitado, propusieron realizar un trueque, ofreciendo una motocicleta deportiva marca Kawasaki, a lo cual el vendedor accedió. Posteriormente, el intercambio se realizó en la ciudad de Monterrey, entregándose ambos vehículos con sus respectivas facturas.

Sin embargo, una semana después los jóvenes llevaron el automóvil a las instalaciones de Control Vehicular de la Fiscalía de Nuevo León, donde les informaron que la unidad contaba con reporte de robo, por lo que fue asegurada.

Ante esta situación, los afectados regresaron a Saltillo para solicitar la devolución del dinero o que el vendedor compareciera ante las autoridades. Al no obtener respuesta, lograron contactarlo y lo citaron en la colonia Virreyes.

El hombre acudió al lugar a bordo de una camioneta Ford Ranger, sin placas, en compañía de su hija menor de edad. Al arribar, fue agredido físicamente por los jóvenes, quienes exigían la devolución de la motocicleta. El señalado manifestó a las autoridades que adquirió el vehículo de buena fe en Saltillo y que posteriormente lo revendió para obtener una comisión.

El caso fue puesto a disposición del agente investigador del Ministerio Público, quien determinará la situación legal de los involucrados.