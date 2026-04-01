Plusvalía inmobiliaria en la capital de Coahuila: ¿qué factores realmente aumentan el valor de una vivienda?

Contrario a lo que muchos podemos pensar, “la plusvalía no la define necesariamente la casa, la define lo que pasa alrededor de ella”, comparte el Ingeniero Pedro Carrasco González, asesor inmobiliario y consejero de Next Bienes Raíces Saltillo. Al intentar definir qué es lo que verdaderamente brinda valor a una propiedad, el experto en decisiones estratégicas considera que los factores externos son la clave, pues dentro de estos interviene el crecimiento de la ciudad, infraestructura, conectividad, cercanía a centros de trabajo, seguridad, desarrollo comercial, educación, salud y demás servicios. Por otro lado, los componentes que juegan en contra se relacionan con problemas de movilidad, falta de servicios básicos y el deterioro urbano; en Saltillo, la falta de infraestructura correcta para canalizar aguas pluviales. Pero, si nos enfocamos en lo que podemos controlar, las cosas cambian. Carrasco González destacó que sí hay elementos que generan gran valor en el proceso de compra-venta de una casa. Los principales, aparentemente, siempre serán la limpieza, el orden y los detalles. Teniendo en mente la promesa de funcionalidad, percepción y eficiencia, el ingeniero nombró los aspectos cruciales que inclinan la balanza hacia un “Sí” dentro de un acuerdo: cocina renovada y sin detalles; baños actualizados e impecables; iluminación natural; distribución abierta; equipamiento eficiente, y si se trata de paneles solares, aún mejor. Estas observaciones son lo primero que un cliente podría buscar. Es por ello que nuestro especialista dice: “la mayoría de los compradores toman su decisión desde la puerta de la entrada de la propiedad... en los primeros 15 segundos”.

Por otro lado, si se busca vender una propiedad, no se debe invertir en remodelaciones que no están alineadas con el mercado, como los acabados excesivamente personalizados, tamaños de construcción desproporcionados para la zona y ampliaciones sin planeación funcional. Dentro de todo, el error más común es invertir en gustos personales y no en lo que el mercado realmente valora. Esto se vincula directamente con las plataformas digitales, que se han vuelto más determinantes a la hora de elegir, ya que exigen mayor competencia visual y una presentación de excelencia. Entonces, como forma de recapitulación: la ubicación es el factor más importante. En segundo término, el estado físico y, finalmente, el equipamiento. “Hay casas con equipamiento destacado, pero un mal estado físico demerita el valor de la misma a pesar de la ubicación y el equipamiento”, explica Pedro Carrasco.

En Saltillo hay que tomar como guía el crecimiento de la mancha urbana en la plusvalía, pues ha tenido un impacto sumamente importante. El ingeniero señala que el crecimiento hacia el norte ha impulsado zonas con alta plusvalía, pero también ha generado dispersión y la zona norte-oriente ha crecido significativamente en calidad de vida y con precios razonables de mercado. Mientras que algunas zonas más céntricas han perdido dinamismo debido al crecimiento, a la vez que otras se consolidan rápidamente, por lo que elegir la ubicación estratégica por encima de todo es fundamental.