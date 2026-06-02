Quiere Canadá renovar T-MEC por otros 16 años

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Quiere Canadá renovar T-MEC por otros 16 años
    Si los tres países no lo renuevan antes del 1 de julio, se pasaría a un modelo de revisiones anuales durante una década antes de su expiración. ESPECIAL

El Gobierno canadiense envió formalmente a México y EU una carta en la que les comunica su intención

El Gobierno canadiense notificó formalmente este martes a Estados Unidos y México que desea renovar por otros 16 años el tratado de libre comercio de Norteamérica T-MEC, en un momento de crecientes tensiones comerciales con Washington.

El ministro canadiense responsable de Comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, comunicó la posición de Ottawa en una carta enviada a sus homólogos estadounidense y mexicano de cara a la fecha oficial para revisar y renovar el tratado el próximo 1 de julio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-oms-afirma-que-los-casos-sospechosos-de-ebola-se-reducen-a-116-tras-descartarse-cientos-de-casos-GC21104662

Según informó el diario The Globe and Mail, Canadá recomendó formalmente la renovación del acuerdo “por otros 16 años”, aunque reconoció que los otros socios pueden exigir cambios en el pacto comercial.

LeBlanc tenía previsto reunirse este martes en Washington con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, uno de los principales responsables de la política comercial de Trump.

La Administración Trump ha dado señales durante el último año y medio de que no quiere una simple renovación automática del tratado y busca modificaciones importantes, especialmente en sectores como el automóvil y el acceso al mercado lácteo canadiense.

Washington ya ha iniciado conversaciones formales con México para revisar el acuerdo, aunque todavía no ha hecho lo mismo con Canadá.

En su carta, LeBlanc defendió que el tratado es “altamente beneficioso” para las tres economías y para la integración industrial norteamericana, aunque admitió que será “esencial” negociar los aranceles impuestos por Trump al acero, aluminio, automóviles y madera canadienses.

El actual tratado, que sustituyó al TLCAN y entró en vigor en 2020, establece una revisión conjunta seis años después de su puesta en marcha.

Si los tres países acuerdan renovarlo antes del 1 de julio, el pacto se extendería automáticamente durante otros 16 años. En caso contrario, comenzaría un período de revisiones anuales durante una década antes de su posible expiración.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


T-MEC
Economía

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Piñata con dueño

Piñata con dueño
NosotrAs: Entre el techo de cristal y el suelo pegajoso

NosotrAs: Entre el techo de cristal y el suelo pegajoso
Omar “N” fue detenido por la FGJEM al ser investigado como probable responsable de disparar contra el exdiputado Francisco Rojas Cano en 2025.

Detienen a Omar ‘N’, presunto autor material del asesinato del exdiputado Francisco Rojas Cano en Edomex

Las declaraciones de Johnson ocurrieron apenas un día después del acto encabezado por Sheinbaum.

Sheinbaum pide al embajador de EU respetar asuntos internos de México y limitar su actuación
La SEP confirmó la suspensión de clases el 11 de junio de 2026 por la inauguración del Mundial FIFA.

Inauguración del Mundial FIFA 2026... ¿Habrá clases el 11 de junio? esto dice la SEP
México entró oficialmente en la temporada de ciclones tropicales del Atlántico mientras especialistas monitorean la posible formación del primer huracán de la temporada.

Se aproxima el primer Huracán de la Temporada; junto al Monzón Mexicano, traerán fuertes lluvias, inundaciones y granizadas a estos estados
Apuesta. La colaboración entre Taylor Swift y Disney ha despertado gran expectativa entre los seguidores de la cantante y los fanáticos de la popular saga animada.

Taylor Swift regresa al country con tema original para ‘Toy Story 5’
En el futbol amateur de Saltillo, un partido puede pasar de la convivencia a la riña en cuestión de minutos. Entre canchas, patrullas y reclamos, la violencia revela una pregunta incómoda: ¿por qué nos peleamos tanto si solo se trata de jugar?

¿Por qué los hombres nos peleamos tanto en el futbol amateur?