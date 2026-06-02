Quiere Canadá renovar T-MEC por otros 16 años

El ministro canadiense responsable de Comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, comunicó la posición de Ottawa en una carta enviada a sus homólogos estadounidense y mexicano de cara a la fecha oficial para revisar y renovar el tratado el próximo 1 de julio.

El Gobierno canadiense notificó formalmente este martes a Estados Unidos y México que desea renovar por otros 16 años el tratado de libre comercio de Norteamérica T-MEC, en un momento de crecientes tensiones comerciales con Washington.

Según informó el diario The Globe and Mail, Canadá recomendó formalmente la renovación del acuerdo “por otros 16 años”, aunque reconoció que los otros socios pueden exigir cambios en el pacto comercial.

LeBlanc tenía previsto reunirse este martes en Washington con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, uno de los principales responsables de la política comercial de Trump.

La Administración Trump ha dado señales durante el último año y medio de que no quiere una simple renovación automática del tratado y busca modificaciones importantes, especialmente en sectores como el automóvil y el acceso al mercado lácteo canadiense.

Washington ya ha iniciado conversaciones formales con México para revisar el acuerdo, aunque todavía no ha hecho lo mismo con Canadá.

En su carta, LeBlanc defendió que el tratado es “altamente beneficioso” para las tres economías y para la integración industrial norteamericana, aunque admitió que será “esencial” negociar los aranceles impuestos por Trump al acero, aluminio, automóviles y madera canadienses.

El actual tratado, que sustituyó al TLCAN y entró en vigor en 2020, establece una revisión conjunta seis años después de su puesta en marcha.

Si los tres países acuerdan renovarlo antes del 1 de julio, el pacto se extendería automáticamente durante otros 16 años. En caso contrario, comenzaría un período de revisiones anuales durante una década antes de su posible expiración.