Policías y Ejército rehabilitan primaria en Saltillo como parte de una estrategia de proximidad

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Ejército Mexicano dejaron por un momento las labores de vigilancia para trabajar juntos en la rehabilitación de una escuela primaria de la colonia Chapultepec, como parte de las acciones de proximidad social. La jornada incluyó trabajos de limpieza y mantenimiento en las instalaciones educativas, con participación de agentes de distintas áreas de la corporación municipal y personal militar.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que este tipo de actividades forman parte de una estrategia que busca acercar a los elementos de seguridad con la comunidad y fortalecer la confianza ciudadana. Durante la intervención, los participantes deshierbaron patios, limpiaron corredores, podaron árboles y realizaron trabajos de pintura, entre ellos en algunas zonas de la fachada del plantel. Garza Félix explicó que la colaboración con el Ejército también se ha extendido a las tareas de seguridad que se realizan diariamente en Saltillo. Detalló que, tras reunirse con el general de brigada de Estado Mayor Jorge González Gálvez, nuevo comandante de la Sexta Zona Militar, se establecieron acuerdos para reforzar la vigilancia en brechas y zonas limítrofes del municipio.

Saltillo mantiene colindancias con Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, por lo que, de acuerdo con el comisionado, se reforzaron los operativos en estos puntos como parte de las acciones de seguridad coordinadas. El funcionario indicó que la instrucción del alcalde Javier Díaz González es mantener la coordinación entre las corporaciones como una prioridad dentro de la estrategia de seguridad municipal. Además de los operativos de vigilancia, los acuerdos entre autoridades contemplan continuar con actividades conjuntas de proximidad social, con la participación de policías y militares en acciones dirigidas directamente a las comunidades. “Nos verán trabajando unidos en este tipo de acciones de proximidad social”, señaló Garza Félix, al destacar que el acercamiento con la ciudadanía busca fortalecer los vínculos de confianza y contribuir a las tareas de prevención. En la rehabilitación de la escuela participaron elementos de la Policía Municipal del sector sur, la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, la Subdirección de Tránsito, cadetes de la Academia de Policía y el Grupo de Reacción Sureste.

Por parte del Ejército Mexicano acudieron elementos cuya presencia fue reconocida por el comisionado, quien agradeció al mayor José Enrique Huesca Romero, comandante del 69 Batallón de Infantería, por sumarse a la actividad. Al concluir los trabajos, docentes del plantel agradecieron a la Comisaría de Seguridad el apoyo para mejorar las condiciones de la escuela.