Pollo Feliz dona 54 mil pesos al DIF Saltillo para cirugías de corazón infantil

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    Pollo Feliz dona 54 mil pesos al DIF Saltillo para cirugías de corazón infantil
    Luly López Naranjo agradeció la colaboración de empresas y restaurantes que aportan recursos para atender a niñas y niños que requieren operaciones cardíacas. CORTESÍA

Don Artemio y Epazote se sumaron a la recaudación con productos cuyos ingresos contribuirán al programa Latiendo Con Amor

Un donativo de 54 mil 781 pesos recibió el DIF Saltillo por parte de Pollo Feliz para apoyar a niñas y niños que requieren cirugías de corazón, como parte de las acciones de recaudación del programa Latiendo Con Amor.

El recurso se reunió mediante la campaña A-Pollo de Corazón, vigente desde julio, durante la cual la empresa destinó el 10 por ciento de las ventas de determinados paquetes, además de sumar los ingresos obtenidos por la venta de tortillas adicionales.

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$!La campaña A-Pollo de Corazón recaudó 54 mil 781 pesos para apoyar operaciones cardíacas infantiles; otros dos restaurantes se sumaron a la iniciativa.
La campaña A-Pollo de Corazón recaudó 54 mil 781 pesos para apoyar operaciones cardíacas infantiles; otros dos restaurantes se sumaron a la iniciativa. CORTESÍA

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, agradeció la participación de la empresa y señaló que las aportaciones se destinarán a financiar procedimientos quirúrgicos para menores que necesitan atención médica especializada.

La entrega estuvo a cargo de Alexia Gill Ramos, directora general de Pollo Feliz, y Luis Palafox Martínez, director administrativo de la compañía.

López Naranjo explicó que el organismo municipal ha establecido acuerdos con establecimientos comerciales para recaudar fondos a través de la compra de productos específicos, con el propósito de ampliar los recursos disponibles para el programa.

La funcionaria invitó a más negocios y ciudadanos a participar como “Corazón Voluntario”, mediante iniciativas que permitan dar continuidad al apoyo para las familias de menores que requieren una operación cardíaca.

$!El restaurante Epazote se sumó al programa Latiendo Con Amor con la venta del pan de muerto “Corazón contento”, cuyos ingresos aportarán recursos para apoyar cirugías cardíacas infantiles.
El restaurante Epazote se sumó al programa Latiendo Con Amor con la venta del pan de muerto “Corazón contento”, cuyos ingresos aportarán recursos para apoyar cirugías cardíacas infantiles. CORTESÍA

Restaurantes se suman a la causa

Además de la aportación de Pollo Feliz, los restaurantes Don Artemio y Epazote se incorporaron a la estrategia de recaudación en beneficio de Latiendo Con Amor.

En Don Artemio, una parte de los recursos obtenidos por la venta del postre “Tres leches del desierto” será destinada al DIF Saltillo. En tanto, Epazote contribuirá mediante la comercialización del producto “Pan de muerto, corazón contento”.

Estas colaboraciones buscan convertir el consumo cotidiano en una vía para reunir fondos destinados a las intervenciones quirúrgicas de niñas y niños.

$!El DIF Saltillo fortalece las alianzas con empresas y restaurantes para reunir fondos destinados a cirugías de corazón para niñas y niños.
El DIF Saltillo fortalece las alianzas con empresas y restaurantes para reunir fondos destinados a cirugías de corazón para niñas y niños. CORTESÍA

La presidenta honoraria del DIF destacó que la participación de empresas y establecimientos permite involucrar a más sectores de la comunidad en una causa dirigida a mejorar la calidad de vida de la infancia.

El programa Latiendo Con Amor brinda apoyo para la realización de cirugías de corazón a menores que lo necesitan. Con las aportaciones recaudadas mediante estas alianzas, el DIF Saltillo busca mantener y ampliar la ayuda a las familias beneficiarias.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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