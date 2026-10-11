Pollo Feliz dona 54 mil pesos al DIF Saltillo para cirugías de corazón infantil

Un donativo de 54 mil 781 pesos recibió el DIF Saltillo por parte de Pollo Feliz para apoyar a niñas y niños que requieren cirugías de corazón, como parte de las acciones de recaudación del programa Latiendo Con Amor. El recurso se reunió mediante la campaña A-Pollo de Corazón, vigente desde julio, durante la cual la empresa destinó el 10 por ciento de las ventas de determinados paquetes, además de sumar los ingresos obtenidos por la venta de tortillas adicionales.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, agradeció la participación de la empresa y señaló que las aportaciones se destinarán a financiar procedimientos quirúrgicos para menores que necesitan atención médica especializada. La entrega estuvo a cargo de Alexia Gill Ramos, directora general de Pollo Feliz, y Luis Palafox Martínez, director administrativo de la compañía. López Naranjo explicó que el organismo municipal ha establecido acuerdos con establecimientos comerciales para recaudar fondos a través de la compra de productos específicos, con el propósito de ampliar los recursos disponibles para el programa. La funcionaria invitó a más negocios y ciudadanos a participar como “Corazón Voluntario”, mediante iniciativas que permitan dar continuidad al apoyo para las familias de menores que requieren una operación cardíaca.

Restaurantes se suman a la causa Además de la aportación de Pollo Feliz, los restaurantes Don Artemio y Epazote se incorporaron a la estrategia de recaudación en beneficio de Latiendo Con Amor. En Don Artemio, una parte de los recursos obtenidos por la venta del postre “Tres leches del desierto” será destinada al DIF Saltillo. En tanto, Epazote contribuirá mediante la comercialización del producto “Pan de muerto, corazón contento”. Estas colaboraciones buscan convertir el consumo cotidiano en una vía para reunir fondos destinados a las intervenciones quirúrgicas de niñas y niños.

La presidenta honoraria del DIF destacó que la participación de empresas y establecimientos permite involucrar a más sectores de la comunidad en una causa dirigida a mejorar la calidad de vida de la infancia. El programa Latiendo Con Amor brinda apoyo para la realización de cirugías de corazón a menores que lo necesitan. Con las aportaciones recaudadas mediante estas alianzas, el DIF Saltillo busca mantener y ampliar la ayuda a las familias beneficiarias.