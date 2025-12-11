Pollotón 2025 busca llevar cenas navideñas a 900 familias en situación vulnerable de Saltillo

Saltillo
/ 11 diciembre 2025
    Pollotón 2025 busca llevar cenas navideñas a 900 familias en situación vulnerable de Saltillo
    La iniciativa es organizada por la Fraternidad Verbum Spei en coordinación con Cáritas de Saltillo. FOTO: REDES SOCIALES

La campaña solidaria invita a la ciudadanía a donar, apadrinar cenas o sumarse como voluntaria para que más familias puedan tener una Nochebuena digna.

El Pollotón volvió a activarse en Saltillo con una meta clara: entregar 900 cenas navideñas a familias en situación vulnerable durante la Nochebuena, lo que permitiría beneficiar a alrededor de 3 mil 600 personas, entre niñas, niños, adultos mayores y personas en condiciones vulnerables.

La iniciativa es impulsada por la Fraternidad Verbum Spei, en coordinación con Cáritas de Saltillo, y busca algo más que repartir alimentos. Desde su origen, el proyecto se ha enfocado en llevar un mensaje de acompañamiento y esperanza a hogares que, de otra forma, pasarían estas fechas sin una cena completa. Como resume la propia campaña, “tu ayuda puede cambiar una Navidad”.

Cada cena tiene un costo de 349 pesos e incluye pollo rostizado, espagueti, papas, tortillas, refresco, leche y chocolate. Una de las modalidades que promueve la organización es que cuatro personas se reúnan y donen 87 pesos cada una, con lo que juntas pueden apadrinar una cena completa para una familia.

Además de las aportaciones económicas, el Pollotón contempla distintas formas de participación. La ciudadanía puede colaborar mediante boteos oficiales, transferencias bancarias, apadrinamiento de cenas o sumándose como voluntaria en el armado y entrega de los paquetes, actividades que se realizan en los días previos al 24 de diciembre.

Los donativos por transferencia pueden realizarse a la cuenta 0322815058, con CLABE 072 078 00322815058 2, a nombre de Cáritas de Saltillo. La campaña permanecerá abierta hasta mediados de diciembre, cuando comenzará la logística final para la distribución de las cenas.

Quienes deseen conocer a detalle cómo funciona el Pollotón, cómo se organizan las entregas o de qué manera pueden involucrarse, pueden consultar la página oficial de la campaña en Facebook Pollotón Saltillo o visitar su sitio web, donde se concentra toda la información y los datos para colaborar.

A pocos días de la Nochebuena, la organización reiteró que pequeñas aportaciones pueden generar un gran impacto, y que sumar esfuerzos —en lo individual o en grupo— puede marcar la diferencia para que cientos de familias en Saltillo vivan una Navidad más digna.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

