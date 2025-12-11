Regresa el Kilómetro del Juguete en Saltillo: convocan a donar en su edición número 29

El Kilómetro del Juguete realizará este sábado 20 de diciembre su edición número 29 en la explanada de la Plaza del Congreso, desde las 9:00 hasta las 21:00 horas. La organización convocó a la ciudadanía a donar ropa, juguetes, cobijas y alimentos no perecederos para acompañar a personas y familias en situación vulnerable.

Ana Calderón, coordinadora del proyecto, recordó que el propósito es compartir objetos útiles, no desechos. “La intención es desprendernos de todo aquello que todavía sirve, que puede ser útil”, dijo. “No se trata de entregar lo que ya no nos funciona, sino pensar en quienes están en una situación más vulnerable”.

TE PUEDE INTERESAR: Colectivos lanzan colecta navideña para familias de extrabajadores de AHMSA

La entrega de los donativos se realizará al día siguiente, el domingo 21 de diciembre, en el mismo punto. Desde hace cuatro años adoptaron esta dinámica para abarcar más población y llegar tanto a comunidades rurales como a organizaciones sociales. Entre los lugares beneficiados en ediciones anteriores se encuentran los ejidos Hormigas, Cinco de Mayo, Presa de los Muchachos, así como Cáritas Saltillo, Casa del Migrante.