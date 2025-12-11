Regresa el Kilómetro del Juguete en Saltillo: convocan a donar en su edición número 29
La colecta recibirá ropa, juguetes y alimentos para entregar a comunidades y organizaciones que atienden a familias vulnerables.
El Kilómetro del Juguete realizará este sábado 20 de diciembre su edición número 29 en la explanada de la Plaza del Congreso, desde las 9:00 hasta las 21:00 horas. La organización convocó a la ciudadanía a donar ropa, juguetes, cobijas y alimentos no perecederos para acompañar a personas y familias en situación vulnerable.
Ana Calderón, coordinadora del proyecto, recordó que el propósito es compartir objetos útiles, no desechos. “La intención es desprendernos de todo aquello que todavía sirve, que puede ser útil”, dijo. “No se trata de entregar lo que ya no nos funciona, sino pensar en quienes están en una situación más vulnerable”.
La entrega de los donativos se realizará al día siguiente, el domingo 21 de diciembre, en el mismo punto. Desde hace cuatro años adoptaron esta dinámica para abarcar más población y llegar tanto a comunidades rurales como a organizaciones sociales. Entre los lugares beneficiados en ediciones anteriores se encuentran los ejidos Hormigas, Cinco de Mayo, Presa de los Muchachos, así como Cáritas Saltillo, Casa del Migrante.
Cada edición logra apoyar entre 15 y 20 comunidades. Ana destacó que la respuesta de Saltillo ha sido constante. “Somos únicamente un puente para que el donativo llegue a quien lo necesita”, dijo. La organización utiliza sus redes sociales para transparentar entregas y reforzar la confianza de quienes participan.
Para quienes no puedan trasladarse, el Kilómetro del Juguete contará nuevamente con servicio de recolección a domicilio. Las personas interesadas pueden comunicarse al 844 419 2088, donde voluntarios coordinarán la visita para recibir el donativo.
Ana, con 12 años en el equipo, lo describe como un ejercicio que renueva el ánimo cada temporada. “Es muy satisfactorio ver cómo las personas reciben con felicidad todo lo que les hacemos llegar”, expresó.
A un año del 30 aniversario, la organización espera que esta edición 29 mantenga el impulso solidario que ha acompañado al proyecto desde sus inicios.