Pone Municipio de Saltillo ‘marca personal’ a bares y restaurantes del Centro Histórico

Con el propósito de mantener condiciones adecuadas de operación, fortalecer la seguridad y preservar el orden en una de las zonas con mayor actividad comercial y turística de la ciudad, el Gobierno Municipal desplegó un operativo de supervisión en negocios ubicados en el Centro Histórico de Saltillo. La estrategia fue desarrollada de manera coordinada por diversas dependencias municipales, que realizaron recorridos e inspecciones en bares y restaurantes para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a cada giro comercial.

Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, explicó que estas acciones forman parte de un programa permanente orientado a garantizar que los establecimientos operen dentro del marco normativo y ofrezcan condiciones seguras tanto para clientes como para trabajadores y residentes del sector.

Durante la jornada participaron elementos y personal de la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Desarrollo Urbano, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como de Protección Civil y Bomberos. Las revisiones contemplaron la verificación de licencias de funcionamiento, permisos vigentes, documentación administrativa, aforos autorizados, medidas de seguridad y protocolos de protección civil, entre otros requisitos establecidos por la reglamentación municipal. SUPERVISIÓN PERMANENTE PARA FORTALECER EL ORDEN URBANO Como resultado de las inspecciones, un establecimiento fue suspendido al detectarse incumplimientos a la normatividad vigente, mientras que en otros negocios las revisiones concluyeron sin incidencias relevantes.

Las autoridades señalaron que además de identificar posibles irregularidades, estos operativos buscan promover una cultura de cumplimiento y prevenir situaciones que puedan representar riesgos para la población. Rojas Oyervides destacó que el Centro Histórico concentra una importante actividad económica, gastronómica y turística, por lo que resulta fundamental mantener esquemas permanentes de supervisión que contribuyan a preservar un entorno seguro y ordenado. El Gobierno Municipal informó que estas acciones continuarán realizándose de forma periódica no solo en el primer cuadro de la ciudad, sino también en otros sectores, como parte de las estrategias de vigilancia, regulación y ordenamiento urbano que impulsa la administración local.

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