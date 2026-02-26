Por exceso de velocidad, vuelcan universitarios en Saltillo
El vehículo presentó daños considerables en la carrocería tras salirse del camino, sin registrarse afectaciones a terceros ni a infraestructura pública
Un joven estudiante, identificado como Cristian Iván, de 18 años, sufrió un accidente junto a su acompañante la mañana de este miércoles, cuando se dirigía a la universidad a bordo de un vehículo Chevrolet Ónix sobre la carretera estatal a Derramadero, en Saltillo.
De acuerdo con los primeros informes, el estudiante circulaba a exceso de velocidad y, al llegar a la altura del bulevar César Cantú Benavides, donde pretendía dar vuelta, perdió el control del volante. El automóvil salió del camino y dio al menos una volcadura, para finalmente quedar sobre sus cuatro ruedas.
Automovilistas que transitaban por el sector reportaron el hecho al número de emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos de Bomberos estación Derramadero. Los rescatistas valoraron en el lugar al conductor y a su acompañante, identificada como Renata, de 17 años, quienes presentaban golpes que no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.
Elementos de la Policía Municipal de Saltillo acudieron para abanderar el área y evitar otro percance, mientras que oficiales de la Policía Estatal realizaron el peritaje correspondiente a fin de deslindar responsabilidades y determinar las causas del accidente.