Por exceso de velocidad, vuelcan universitarios en Saltillo

Saltillo
/ 26 febrero 2026
    Por exceso de velocidad, vuelcan universitarios en Saltillo
    El vehículo terminó fuera del camino tras perder el control sobre la carretera estatal a Derramadero. ULISES MARTÍNEZ

El vehículo presentó daños considerables en la carrocería tras salirse del camino, sin registrarse afectaciones a terceros ni a infraestructura pública

Un joven estudiante, identificado como Cristian Iván, de 18 años, sufrió un accidente junto a su acompañante la mañana de este miércoles, cuando se dirigía a la universidad a bordo de un vehículo Chevrolet Ónix sobre la carretera estatal a Derramadero, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros informes, el estudiante circulaba a exceso de velocidad y, al llegar a la altura del bulevar César Cantú Benavides, donde pretendía dar vuelta, perdió el control del volante. El automóvil salió del camino y dio al menos una volcadura, para finalmente quedar sobre sus cuatro ruedas.

$!El automóvil dio al menos una volcadura antes de quedar nuevamente sobre sus ruedas.
El automóvil dio al menos una volcadura antes de quedar nuevamente sobre sus ruedas. ULISES MARTÍNEZ

Automovilistas que transitaban por el sector reportaron el hecho al número de emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos de Bomberos estación Derramadero. Los rescatistas valoraron en el lugar al conductor y a su acompañante, identificada como Renata, de 17 años, quienes presentaban golpes que no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

$!Paramédicos atendieron a los dos jóvenes involucrados sin que requirieran traslado hospitalario.
Paramédicos atendieron a los dos jóvenes involucrados sin que requirieran traslado hospitalario. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal de Saltillo acudieron para abanderar el área y evitar otro percance, mientras que oficiales de la Policía Estatal realizaron el peritaje correspondiente a fin de deslindar responsabilidades y determinar las causas del accidente.

