Por exceso de velocidad, vuelcan universitarios en Saltillo

Un joven estudiante, identificado como Cristian Iván, de 18 años, sufrió un accidente junto a su acompañante la mañana de este miércoles, cuando se dirigía a la universidad a bordo de un vehículo Chevrolet Ónix sobre la carretera estatal a Derramadero, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros informes, el estudiante circulaba a exceso de velocidad y, al llegar a la altura del bulevar César Cantú Benavides, donde pretendía dar vuelta, perdió el control del volante. El automóvil salió del camino y dio al menos una volcadura, para finalmente quedar sobre sus cuatro ruedas.

