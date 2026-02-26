Saltillo: detienen a seis tras operativos de vigilancia del C2 y reportes ciudadanos

Saltillo
/ 26 febrero 2026
    Uno de los detenidos fue sorprendido cuando intentaba ingresar a una notaría en la colonia República Poniente. TOMADA DEL VIDEO

Las detenciones se realizaron por presunto allanamiento, intento de robo, posesión de una motocicleta con irregularidades y agresión física contra un menor

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de cuatro personas durante distintos operativos coordinados por la Policía Municipal, con apoyo de las cámaras de vigilancia del Centro de Control y Comando (C2) y reportes realizados a través de grupos de WhatsApp de seguridad ciudadana.

El primer caso se registró en la colonia República Poniente, donde un hombre fue observado intentando ingresar a una notaría al subir la barda del inmueble. Monitoristas del C2 alertaron a los policías de la zona, quienes localizaron a Érick Alejandro “N” sobre el balcón del lugar y procedieron a su detención.

En otro hecho, un usuario de los grupos de WhatsApp de la Comisaría reportó a dos hombres manipulando una motocicleta cerca del parque Venustiano Carranza. Las cámaras del C2 captaron a los sujetos arrastrando la unidad por la Calzada Antonio Narro, siguiendo por el Periférico Echeverría e ingresando a una colonia del sector. Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Abel Abraham “N”, de 47 años, y Arnoldo “N”, de 62, quienes no pudieron acreditar la propiedad de la motocicleta, la cual tenía el número de serie borrado.

El tercer arresto se registró en la Zona Centro, donde monitoristas observaron a un hombre intentando abrir un local con distintas llaves. La policía acudió de inmediato y detuvo a Diego Francisco “N”, de 20 años.

El último caso ocurrió en un estacionamiento del bulevar Francisco Coss, donde se detectó a un hombre y una mujer agrediendo físicamente a un menor. Policías municipales junto con personal de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) intervinieron, resguardaron al niño y detuvieron a Juana del Rosario “N”, de 45 años, y a Benito Javier “N”, de 53, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

La Comisaría destacó que mantiene vigilancia las 24 horas del día y trabaja en coordinación con sus áreas especializadas para reforzar la seguridad en distintos sectores de Saltillo.

