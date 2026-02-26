Saltillo: detienen a seis tras operativos de vigilancia del C2 y reportes ciudadanos

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de cuatro personas durante distintos operativos coordinados por la Policía Municipal, con apoyo de las cámaras de vigilancia del Centro de Control y Comando (C2) y reportes realizados a través de grupos de WhatsApp de seguridad ciudadana.

El primer caso se registró en la colonia República Poniente, donde un hombre fue observado intentando ingresar a una notaría al subir la barda del inmueble. Monitoristas del C2 alertaron a los policías de la zona, quienes localizaron a Érick Alejandro “N” sobre el balcón del lugar y procedieron a su detención.

TE PUEDE INTERESAR: Acelerado ocasiona percance en Saltillo; posteriormente chocan patrulla que abanderaba el accidente

En otro hecho, un usuario de los grupos de WhatsApp de la Comisaría reportó a dos hombres manipulando una motocicleta cerca del parque Venustiano Carranza. Las cámaras del C2 captaron a los sujetos arrastrando la unidad por la Calzada Antonio Narro, siguiendo por el Periférico Echeverría e ingresando a una colonia del sector. Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Abel Abraham “N”, de 47 años, y Arnoldo “N”, de 62, quienes no pudieron acreditar la propiedad de la motocicleta, la cual tenía el número de serie borrado.