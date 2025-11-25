Por intentar pagar su libertad, sujeto agresivo se gana arresto domiciliario

Saltillo
/ 25 noviembre 2025
    Por intentar pagar su libertad, sujeto agresivo se gana arresto domiciliario
    Fredy deberá permanecer en su domicilio, pues si se sale y lo agarran, va directo al penal. FOTO: ARCHIVO

Detienen a hombre acusado de alterar el orden y portar arma, ahora le agregaron el delito de cohecho, en Saltillo

Fredy N. deberá permanecer bajo resguardo domiciliario mientras continúa la investigación en su contra por los delitos de cohecho, amenazas y portación de arma prohibida.

El hombre fue detenido en el cruce de Cedro y Chopo, en la colonia Ignacio Zaragoza, luego de que vecinos reportaran que alteraba el orden público. Cuando los oficiales de la Policía Preventiva Municipal intentaron detenerlo, amenazó a los agentes con un cuchillo.

Tras ser sometido y desarmado, el sujeto ofreció a uno de los oficiales 5 mil pesos, asegurando que podía entregarlos en un domicilio cercano, con la intención de evitar su arresto.

La mañana de este martes, en el Centro de Justicia Penal, se le notificó que enfrentará el proceso en libertad, pero con la condición de no salir de su vivienda, salvo cuando sea requerido por la autoridad para alguna audiencia.

Al finalizar la diligencia, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lo trasladaron a la vivienda donde permanecerá en resguardo.

