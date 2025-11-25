Declaran culpable a hombre por abusar de su hija, en Saltillo

Una jueza declaró culpable a Gustavo Omar Ortiz, por el delito de violación impropia que cometió en contra de su hija de ocho años de edad.

Cerca de las 14:00 horas, la encargada de la sala 10 penal Anayansin Adame Olmedo dio por culminado el juicio oral bajo el número de causa 0531/2022. El agente del ministerio público asignado a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, (PRONNIF) aportó los medios de prueba.

De acuerdo con la lectura de hechos, en el mes de febrero del año 2022, se celebró un rosario en casa de Gustavo, donde el hombre se puso a tomar.

Entonces, en un momento en que la esposa, suegra y cuñados se encontraban rezando éste se fue a una recámara donde se encontraba la niña.

Su hija menor, que en aquel tenía 8 años se encontraba viendo la televisión, fue ahí donde Gustavo se aprovechó de ella, primero con besos y posteriormente la atacó sexualmente.

De acuerdo con el testimonio de la menor, su padre la amenazó con hacerle más daño si se atrevía a contarle lo sucedido al resto de su familia.

Durante la audiencia de juicio oral, el acusado se declaró inocente, alegando en todo momento que jamás había atacado a su propia hija. Sin embargo, al paso de los meses las pruebas se volvieron en su contra y ahora debe pagar.

Este miércoles se dará a conocer el número de años que el ahora responsable pasará recluido, así como la cantidad de multa que será obligado a pagar.