¿Por qué en Saltillo se arraigaron los ‘martecitos’ y otras reuniones con amigos después de los 40?

Factores como una mayor esperanza de vida, más tiempo libre y la evolución de la dinámica comercial de Saltillo, han sido relevantes para la prevalencia de amistades a lo largo de los años. En la capital de Coahuila, existe una práctica común en grupos de personas, generalmente adultas mayores, que llevan hasta 40 años juntándose con frecuencia de un determinado día de la semana. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Será 14 de febrero ligero respiro para la economía, coinciden restauranteros, comerciantes y hoteleros VANGUARDIA pudo registrar al menos 12 grupos de personas que se reúnen cada semana en restaurantes como el Pour La France!, Sol y Luna, Martin’s, Quinta Real y hasta en áreas de comidas de supermercados como H-E-B. De acuerdo al historiador Carlos Recio Dávila, este fenómeno puede encontrar origen cerca de la década de 1970 en Saltillo, cuando ya comenzaban a integrarse grupos de personas a jugar baraja de manera semanal.





“Esto ha crecido por el aumento de la esperanza de vida y la gente todavía tiene movilidad, tiene energía, quizá ya por la edad, no para viajar, hacer viajes largos o para ir al campo, explorar o acampar. Entonces, lo que llaman en Europa la edad de oro, ya que es entre la tercera edad y la senectud, digamos, la gente tiene, tiene mucho tiempo, tiene recurso pero lo que no tienen es mucha energía para vacaciones largas o viajes extenuantes”, explicó el académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Recio Dávila también explicó que previo al inicio del clúster automotriz en el año 1979, Saltillo era en general una ciudad austera, aunque posteriormente atrajo personas de otras ciudades y con ello otras costumbres gastronómicas como fue el caso de los tacos. Particularmente con las mujeres, Recio explicó que los cambios en su vida laboral, en las labores de cuidado y por tanto en sus tiempos libres también fueron factores para que se crearan grupos de amistades que se reúnen con frecuencia. SE REÚNEN POR MÁS DE 40 AÑOS Por poco más de 40 años, nueve mujeres saltillenses se han reunido todos los miércoles para desayunar, creando un lazo de amistad y confianza que ha perdurado hasta este 2026. María del Carmen Guajardo, Coco Valdés, Blanca Cuéllar, Claudia Juárez, Sol Esquivel, Gloria Quijano, Cristina Cuéllar, Coco Cuéllar y Elsa de las Fuentes, quien falleció en 2023, comenzaron a reunirse luego de que algunas coincidieron como empleadas de la Vinícola de Saltillo. El grupo ha tenido diferentes nombres no oficiales como las Miercocos, Las Ninis y el Grupo de la Tortilla Feliz. Al principio se reunieron en las casas de cada una y desde hace 19 en el actual hotel Casa Mayor, antes Quinta Real. El restaurante incluso adaptó una de sus mesas para hacerla más grande y que cupieran todas las comensales. Además, narraron que el Chef don Ángel las consentía con su gastronomía. “En tiempos de pandemia nos reuníamos en las cocheras, en la cochera de las casas. Al aire libre y allí nos juntábamos, ya sea en casa de Coco Valdés o en mi casa. Ni la pandemia nos paró”, recordó María del Carmen Guajardo.

Soledad Esquivel destacó que la relación ha llegado a un punto de confianza tal que se consideran especialistas en diversas áreas de la vida para ayudarse mutuamente, funcionando como una red de contención emocional ante las dificultades cotidianas que enfrentan como madres y abuelas. “Aquí todo mundo aporta lo que su experiencia personal le ha dado la vida. Entonces aquí hay psicólogas, ginecólogas del corazón, de todo hay aquí y sobre todo una amistad muy desinteresada y muy genuina”, afirmó Esquivel.

RELACIONES PROFUNDAS Ante el cambio en las dinámicas sociales y el uso de la tecnología, las integrantes del grupo reflexionaron sobre la importancia de cultivar relaciones humanas profundas. Claudia Juárez, quien se ha integrado más recientemente, describió las reuniones como una “terapia padrísima” y un libro de conocimientos abiertos. “La amistad es muy complicada porque hay que respetar el ser de cada quien, pero cuando la encuentras no la debes de dejar batallas, te puedes enojar, te puedes pelear, pero si a ti te interesa esa persona, vuelves a empezar las veces que sea necesario”, señaló Juárez respecto al esfuerzo que requiere mantener un vínculo de largo plazo.