‘¿Por qué tengo que ser valiente?’; saltillense denuncia cómo la agredieron y con ayuda atrapó a quien la asaltó

Enseguida sintió un golpe en la espalda, mismo que la derribó al suelo. “ Estábamos forcejeando , me quería quitar el celular, yo me aferré a él, no lo soltaba mientras gritaba por ayuda”, escribió la joven.

Una vez sometido, los presentes llamaron a la policía, ante el pesar del implicado. “Él decía que mejor lo golpearamos pero que no habláramos a la policía pues ya estaba fichado, me pedía perdón, que tuviera piedad, decía que lo hacía por que tenía hambre...”, dice la publicación en redes sociales.

Sin embargo, la joven cuenta que la apariencia del muchacho no concordaba con su explicación, pues contó que tenía tenis “de marca”, playera amarilla fosforescente y pantalón. “no se veía para nada necesitado este idiota”, explicó.

La publicación continúa diciendo que ella lo encaró argumentando que recurriría hasta las últimas consecuencias. “No te perseguí tanto para dejarte ir, no es por el celular, es porque me agrediste físicamente, no tuviste piedad en golpearme, en patearme la espalda, en tirarme al suelo en violentarme, tú no mereces ser libre”, platicó la mujer.

Finalmente, la joven aseguró que procedió legalmente y que espera que la justicia esté de su lado y que no tiene miedo.