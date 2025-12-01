Por un ‘juego de niños’, menores prenden fuego a domicilio de su vecino en Lomas del Bosque

Saltillo
/ 1 diciembre 2025
    Por un ‘juego de niños’, menores prenden fuego a domicilio de su vecino en Lomas del Bosque
    Una bodega improvisada en una vivienda de la colonia Eucalipto se incendió luego de que cuatro menores jugaran con cerillos. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Aunque no hubo lesionados, los daños materiales generaron un conflicto entre los padres de los implicados y la dueña del domicilio

Un grupo de niños que jugaban con cerillos provocó un incendio en un pequeño cuarto utilizado como bodega, donde se almacenaban muebles viejos, plásticos y aparatos eléctricos. Por fortuna, no hubo personas lesionadas y el incidente dejó únicamente daños materiales aún no cuantificados.

El siniestro ocurrió en el domicilio ubicado en la calle Eucalipto, entre Patricio Quín y Guadalupe Ortiz, en la colonia Lomas del Bosque. Vecinos aseguraron contar con videos del momento, aunque se negaron a proporcionarlos a los medios. Señalaron que alrededor de las 5:30 de la tarde se observa a cuatro menores, todos identificados y menores de 10 años.

$!Artículos recuperados del cuarto, algunos parcialmente consumidos por el fuego.
Artículos recuperados del cuarto, algunos parcialmente consumidos por el fuego. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Uno de los niños se acercó a la ventana de una recámara utilizada exclusivamente como almacén de muebles, cajas de refrescos, hornos, asadores y ropa. En cuestión de segundos, las llamas se extendieron por todo el cuarto, causando daños considerables a los artículos guardados en el interior.

La propietaria llamó de inmediato a las autoridades, por lo que al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y el cuerpo de Bomberos. Durante las labores, se logró rescatar una cabecera, ropa, una bañera y un televisor reducido a cenizas.

$!Elementos de Bomberos trabajaron en la bodega afectada por el incendio.
Elementos de Bomberos trabajaron en la bodega afectada por el incendio. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Minutos después, los menores regresaron al sitio y, entre nervios y llanto, reconocieron ser los responsables del incendio. Sus padres fueron llamados para dialogar con la afectada con el fin de acordar la reparación del daño. Sin embargo, uno de los tutores manifestó que no asumiría el pago completo hasta que los demás padres reconocieran también la responsabilidad de sus hijos.

Al no llegar a ningún acuerdo, la propietaria informó que acudirá ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

