Pide MP de Saltillo prisión para presunto homicida; acusado viajó a Mazatlán en pleno proceso

Un accidente vial ocurrido en abril de 2024, en la colonia Fundadores, derivó en un proceso judicial por homicidio culposo que actualmente genera controversia, luego de que un juez negara la prisión preventiva al presunto responsable, pese a los señalamientos de incumplimiento de medidas cautelares.

La agente del Ministerio Público de la Unidad de Litigación de Homicidios, Martha Delia Reyna, se mostró inconforme debido a que un juez se negó a dictar prisión preventiva en contra de un hombre acusado por homicidio culposo.

Mencionó que el acusado, Jorge Alejandro N., no cumplió con el resguardo domiciliario en el que se le prohíbe salir de su vivienda, salvo en situaciones de emergencia.

Señaló que el imputado salía de su casa bajo el argumento de realizar supuestas compras en un negocio y que se tiene demostrado que, en una de esas salidas, viajó a Mazatlán.

También expuso que las salidas continuas del acusado eran hacia un depósito de cerveza, situación en la que, advirtió, existe el riesgo de que evada la acción de la justicia. En su domicilio residen su hermana, su cuñado y su padre, quienes se encargarían de llevarle víveres para evitar que saliera del inmueble.

Asimismo, exhibió ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) un antecedente por delitos contra la salud, elementos que no fueron considerados por el juez para dictar prisión preventiva, a fin de que permaneciera recluido en el penal por el delito de homicidio culposo.

Esta incidencia ocurrió el 21 de abril de 2024, en el cruce del bulevar Juan Navarro y calle Fray Baldo Cortez, en la colonia Fundadores. De acuerdo con los datos, Jorge Alejandro N., de 40 años de edad, circulaba en sentido contrario sobre el bulevar Juan Navarro y, al arribar a la altura de la calle 17, se percató de una falla en los frenos.

Por lo anterior, impactó un vehículo Nissan Versa, llevándose a su paso a la peatón Irma, quien caminaba sobre la banqueta y resultó prensada por la pesada unidad, perdiendo la vida en el lugar.

Posteriormente, el tractocamión salió proyectado contra un vehículo Chevrolet Aveo; segundos más tarde impactó un Ford Titanium y, finalmente, chocó contra un Toyota Corolla.

Ahora, la funcionaria estatal deberá solicitar ante un magistrado un recurso de apelación para que el probable responsable del homicidio permanezca en prisión.