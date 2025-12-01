Saltillo: fallece niño de 9 años tras complicación médica; investigan posible peritonitis

Saltillo
/ 1 diciembre 2025
    Saltillo: fallece niño de 9 años tras complicación médica; investigan posible peritonitis
    El cuerpo de Antonio Misael fue trasladado al Semefo, donde se realizará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento. FOTO: ARCHIVO

Autoridades investigan la muerte de Antonio Misael, de 9 años, quien presentó vómito recurrente y fue atendido en dos ocasiones antes de ser declarado sin vida en el HU

Antonio Misael “N”, de 9 años, fue reportado sin vida la mañana de este lunes en las instalaciones del Hospital Universitario, a donde fue llevado en última instancia. El menor había sido llevado por su madre, Karina Guadalupe, desde su domicilio en la colonia Las Margaritas, al poniente de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Descubre a inquilino en avanzado estado de descomposición al reportar olores fétidos, en Saltillo

De acuerdo con las primeras investigaciones, el pasado 29 de noviembre de 2025 la familia llevó al niño a consulta a una farmacia en su colonia alrededor del mediodía, luego de que presentara vómito de color café rojizo, lo que encendió la alerta y motivó que buscaran atención médica.

En el consultorio, el personal médico informó que el menor tenía una infección estomacal, por lo que se le recetó medicamento y se indicó mantener observación en casa.

La madre señaló que, durante ese día, el niño no presentó apetito. Tras administrarle el medicamento para las náuseas, el vómito disminuyó temporalmente, lo que la familia interpretó como una señal de mejoría.

Sin embargo, el 30 de noviembre de 2025 el menor volvió a vomitar. Ante la recurrencia de los síntomas, decidieron trasladarlo nuevamente para recibir atención.

Finalmente, Antonio Misael fue llevado al Hospital Universitario, donde el personal médico confirmó su fallecimiento. Las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer las causas de la muerte, sospechando —con base en la historia clínica— que podría tratarse de una complicación de peritonitis.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se determinará la causa de muerte mediante la necropsia de ley. Posteriormente, los restos serán entregados a la familia para que se le brinde el servicio funerario correspondiente.

Temas


Muertes
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Hospital Universitario

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La obra ferroviaria conectará Derramadero con Santa Catarina, generando miles de empleos.

Tren Saltillo-Monterrey generará 3 mil 500 empleos para coahuilenses: CTM
true

Los retos de Manolo Jiménez: 2025-2029
Restaurantes afinan detalles para los paquetes especiales de fin de año y celebraciones de Año Nuevo.

Fiestas decembrinas dejarán derrama de 250 mdp en el Sureste de Coahuila: Canirac
Exfiscal Gertz: Estrategia política

Exfiscal Gertz: Estrategia política
FOTOS: OMAR SAUCEDO/HÉCTOR GARCÍA

Saltillo da la bienvenida a la temporada navideña con el encendido del pino en ‘Villamagia Coahuila 2025’
(Arriba i y d.), Steve Witkoff principal autor del plan de Paz para Ucrania y Donald Trump mandatario estadounidense. (Abajo iy d.) Volodímir Zelenski presidente ucraniano y su homólogo Vladímir Putin.

La diplomacia clientelista de Trump

true

Se puede decir... Que México no ‘crece’
true

Se puede decir... Que el miedo no anda en ‘burro’