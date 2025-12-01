Saltillo: fallece niño de 9 años tras complicación médica; investigan posible peritonitis

Antonio Misael “N”, de 9 años, fue reportado sin vida la mañana de este lunes en las instalaciones del Hospital Universitario, a donde fue llevado en última instancia. El menor había sido llevado por su madre, Karina Guadalupe, desde su domicilio en la colonia Las Margaritas, al poniente de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Descubre a inquilino en avanzado estado de descomposición al reportar olores fétidos, en Saltillo

De acuerdo con las primeras investigaciones, el pasado 29 de noviembre de 2025 la familia llevó al niño a consulta a una farmacia en su colonia alrededor del mediodía, luego de que presentara vómito de color café rojizo, lo que encendió la alerta y motivó que buscaran atención médica.

En el consultorio, el personal médico informó que el menor tenía una infección estomacal, por lo que se le recetó medicamento y se indicó mantener observación en casa.

La madre señaló que, durante ese día, el niño no presentó apetito. Tras administrarle el medicamento para las náuseas, el vómito disminuyó temporalmente, lo que la familia interpretó como una señal de mejoría.

Sin embargo, el 30 de noviembre de 2025 el menor volvió a vomitar. Ante la recurrencia de los síntomas, decidieron trasladarlo nuevamente para recibir atención.

Finalmente, Antonio Misael fue llevado al Hospital Universitario, donde el personal médico confirmó su fallecimiento. Las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer las causas de la muerte, sospechando —con base en la historia clínica— que podría tratarse de una complicación de peritonitis.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se determinará la causa de muerte mediante la necropsia de ley. Posteriormente, los restos serán entregados a la familia para que se le brinde el servicio funerario correspondiente.