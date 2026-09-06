Por una dormitada, termina volcado tras chocar en el Venustiano Carranza de Saltillo

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    Por una dormitada, termina volcado tras chocar en el Venustiano Carranza de Saltillo
    La camioneta terminó sobre las barreras de contención tras el aparatoso accidente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor de una camioneta perdió el control tras presuntamente quedarse dormido al volante, impactó otro vehículo y terminó volcado sobre las barreras de contención

Un aparatoso accidente que terminó en volcadura se registró la mañana de este domingo sobre el bulevar Venustiano Carranza, al norte de Saltillo, luego de que el conductor de una camioneta presuntamente dormitara al volante y perdiera el control de la unidad.

El percance ocurrió alrededor de las 7:00 horas, a la altura de Jardines Coloniales, donde se movilizaron elementos de Tránsito Municipal para atender el accidente y deslindar responsabilidades.

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$!El conductor de la camioneta fue trasladado a la Comisaría para determinar su condición al momento del percance.
El conductor de la camioneta fue trasladado a la Comisaría para determinar su condición al momento del percance.

De acuerdo con los primeros reportes, como probable responsable fue señalado Sergio “N”, de 37 años, quien conducía una camioneta Tiggo Acura en dirección de norte a sur por Venustiano Carranza.

Presuntamente, el cansancio habría provocado que el conductor dormitara por algunos instantes, situación que ocasionó que perdiera el control de la camioneta y se proyectara contra el costado izquierdo de un Chevrolet Aveo que circulaba por el mismo sector.

Tras el fuerte impacto, la camioneta salió de su trayectoria y se desplazó hacia la izquierda, hasta terminar encima de las barreras de contención conocidas como “ballenas”.

La unidad dio varias volteretas debido a la fuerza del accidente y finalmente quedó sobre las estructuras de concreto, en una posición que evidenció la magnitud del percance.

A pesar de lo aparatoso del choque y la volcadura, el conductor logró salir por sus propios medios y, de acuerdo con los primeros reportes, resultó ileso.

$!Por una dormitada, termina volcado tras chocar en el Venustiano Carranza de Saltillo

Elementos de Tránsito Municipal lo aseguraron y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde sería sometido a un dictamen médico para determinar si se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

$!El Chevrolet Aveo resultó afectado luego de ser impactado por la camioneta que perdió el control.
El Chevrolet Aveo resultó afectado luego de ser impactado por la camioneta que perdió el control. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para establecer oficialmente cómo ocurrió el percance y determinar las responsabilidades legales.

El conductor quedó sujeto a una investigación por el probable delito de daños a propiedad ajena, debido a las afectaciones ocasionadas tanto al vehículo involucrado como a las barreras de contención instaladas sobre el bulevar.

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