$!Por una dormitada, termina volcado tras chocar en el Venustiano Carranza de Saltillo

Un aparatoso accidente que terminó en volcadura se registró la mañana de este domingo sobre el bulevar Venustiano Carranza, al norte de Saltillo, luego de que el conductor de una camioneta presuntamente dormitara al volante y perdiera el control de la unidad. El percance ocurrió alrededor de las 7:00 horas, a la altura de Jardines Coloniales, donde se movilizaron elementos de Tránsito Municipal para atender el accidente y deslindar responsabilidades.

De acuerdo con los primeros reportes, como probable responsable fue señalado Sergio “N”, de 37 años, quien conducía una camioneta Tiggo Acura en dirección de norte a sur por Venustiano Carranza. Presuntamente, el cansancio habría provocado que el conductor dormitara por algunos instantes, situación que ocasionó que perdiera el control de la camioneta y se proyectara contra el costado izquierdo de un Chevrolet Aveo que circulaba por el mismo sector. Tras el fuerte impacto, la camioneta salió de su trayectoria y se desplazó hacia la izquierda, hasta terminar encima de las barreras de contención conocidas como “ballenas”. La unidad dio varias volteretas debido a la fuerza del accidente y finalmente quedó sobre las estructuras de concreto, en una posición que evidenció la magnitud del percance. A pesar de lo aparatoso del choque y la volcadura, el conductor logró salir por sus propios medios y, de acuerdo con los primeros reportes, resultó ileso.

Elementos de Tránsito Municipal lo aseguraron y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde sería sometido a un dictamen médico para determinar si se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.