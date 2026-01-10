¡Todo listo para el regreso a clases! Saltillo desplegará más de mil 200 elementos de seguridad este lunes

Saltillo
/ 10 enero 2026
    ¡Todo listo para el regreso a clases! Saltillo desplegará más de mil 200 elementos de seguridad este lunes
    La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegará más de mil 200 elementos en escuelas y vialidades por el regreso a clases en Saltillo. FOTO: CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana busca garantizar traslados seguros y agilizar la movilidad en la ciudad con el Operativo de Regreso a Clases 2026

Con el propósito de garantizar la seguridad de estudiantes, madres y padres de familia, así como de automovilistas, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo pondrá en marcha este lunes 12 de enero el Operativo de Regreso a Clases 2026, con el despliegue de más de mil 200 elementos en distintos puntos de la ciudad.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el operativo iniciará a partir de las 6:30 horas, atendiendo en primera instancia los horarios de entrada de secundarias, para posteriormente continuar con primarias y jardines de niños.

TE PUEDE INTERESAR: Programa 'Aquí Andamos' fortalece imagen urbana y calidad de vida en Saltillo

$!Autoridades exhortaron a automovilistas a salir con tiempo y conducir con cortesía para evitar congestionamientos y accidentes durante el regreso a clases.
Autoridades exhortaron a automovilistas a salir con tiempo y conducir con cortesía para evitar congestionamientos y accidentes durante el regreso a clases. FOTO: CORTESÍA

Detalló que se contará con presencia policial en cruceros estratégicos y vialidades primarias, con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular y prevenir accidentes durante las horas de mayor afluencia.

“Ya está listo nuestro operativo; además de los elementos preventivos y de tránsito, estaremos muy al pendiente de la ciudadanía desde el Centro de Control y Comando, mediante la videovigilancia, y desde el Centro de Monitoreo de los grupos de WhatsApp”, señaló el comisionado.

En estas acciones participan la Policía Municipal Preventiva, Tránsito, el Grupo de Reacción Sureste, así como los 16 agrupamientos especializados, además de titulares de áreas y direcciones, quienes también realizarán labores de proximidad social en los planteles educativos.

$!La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzará la vigilancia con apoyo de videovigilancia y monitoreo en tiempo real desde el Centro de Control y Comando.
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzará la vigilancia con apoyo de videovigilancia y monitoreo en tiempo real desde el Centro de Control y Comando. FOTO: CORTESÍA

Garza Félix exhortó a los automovilistas a salir con anticipación, respetar las señales de tránsito, utilizar el cinturón de seguridad en todos los ocupantes del vehículo y conducir con cortesía, priorizando siempre a peatones y vehículos ligeros.

Asimismo, puso a disposición de la ciudadanía los Comités Ciudadanos de Seguridad, la App Saltillo Seguro, el número de emergencias 9-1-1, el teléfono 844-414-11-14 de la Policía Municipal y el Chat Bot de la Comisaría en el 844-893-09-09, para reportar cualquier situación o solicitar auxilio.

