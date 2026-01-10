¡Todo listo para el regreso a clases! Saltillo desplegará más de mil 200 elementos de seguridad este lunes

Con el propósito de garantizar la seguridad de estudiantes, madres y padres de familia, así como de automovilistas, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo pondrá en marcha este lunes 12 de enero el Operativo de Regreso a Clases 2026, con el despliegue de más de mil 200 elementos en distintos puntos de la ciudad. El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el operativo iniciará a partir de las 6:30 horas, atendiendo en primera instancia los horarios de entrada de secundarias, para posteriormente continuar con primarias y jardines de niños. TE PUEDE INTERESAR: Programa ‘Aquí Andamos’ fortalece imagen urbana y calidad de vida en Saltillo

Detalló que se contará con presencia policial en cruceros estratégicos y vialidades primarias, con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular y prevenir accidentes durante las horas de mayor afluencia. “Ya está listo nuestro operativo; además de los elementos preventivos y de tránsito, estaremos muy al pendiente de la ciudadanía desde el Centro de Control y Comando, mediante la videovigilancia, y desde el Centro de Monitoreo de los grupos de WhatsApp”, señaló el comisionado. En estas acciones participan la Policía Municipal Preventiva, Tránsito, el Grupo de Reacción Sureste, así como los 16 agrupamientos especializados, además de titulares de áreas y direcciones, quienes también realizarán labores de proximidad social en los planteles educativos.