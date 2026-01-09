¿Hay escasez de medicinas en el Sector Salud?... Aumentan enfermedades respiratorias en México y usuarios reportan falta de medicamentos

México
/ 9 enero 2026
    ¿Hay escasez de medicinas en el Sector Salud?... Aumentan enfermedades respiratorias en México y usuarios reportan falta de medicamentos
    En plena temporada invernal 2025-2026, el incremento de influenza y padecimientos respiratorios ha presionado al sistema de salud en México. VANGUARDIA/ARCHIVO

Aumentan las enfermedades respiratorias en México y pacientes reportan escasez de medicamentos en hospitales públicos, elevando el gasto familiar

El invierno ha traído consigo un notable aumento de enfermedades respiratorias en México, situación que mantiene bajo presión al sistema de salud público y privado. Hospitales particulares reportan hasta un 29% más consultas, mientras que instituciones como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirman mayor afluencia de pacientes.

La combinación de bajas temperaturas, circulación de virus y alta demanda médica ha generado salas de espera saturadas y tiempos de atención más largos. Para muchos pacientes, acudir a consulta se ha vuelto una necesidad recurrente durante la temporada.

Testimonios de usuarios reflejan esta realidad. Pacientes señalan que el incremento de casos está directamente relacionado con la época invernal, lo que evidencia un patrón que se repite año con año, pero con mayor intensidad.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Tengo influenza, gripe, alergia o COVID-19?... Cuáles son las principales diferencias y síntomas

INFLUENZA EN ALZA Y ESCASEZ DE MEDICAMENTOS EN HOSPITALES

Hasta el 7 de enero de 2026, México registró mil 887 casos de influenza estacional, dentro del periodo que va de octubre de 2025 a mayo de 2026. Sin embargo, el principal problema no es solo el aumento de contagios, sino la escasez de medicamentos en hospitales públicos.

En centros como el Hospital Infantil de México Federico Gómez, familiares de pacientes reportan falta de insumos básicos para tratar enfermedades respiratorias. Entre los productos más escasos se encuentran tanques de oxígeno y aerosoles pulmonares, fundamentales para pacientes pediátricos y crónicos.

Ante la falta de abasto, muchas familias se ven obligadas a comprar los medicamentos por su cuenta. Los precios, según testimonios, oscilan entre 1,500 y 2,000 pesos mensuales, un gasto difícil de sostener para hogares con ingresos limitados.

RECETAS DE HASTA 5 MIL PESOS: EL COSTO DE LA CRISIS

La escasez de medicinas no solo impacta la salud, también golpea directamente la economía familiar. Padres y madres de pacientes con enfermedades complejas, como quienes reciben atención en áreas de hematología, enfrentan gastos aún mayores.

Algunos tratamientos especializados son difíciles de conseguir y no siempre están disponibles en farmacias hospitalarias. Esto obliga a adquirirlos en farmacias privadas, donde los precios se elevan considerablemente.

De acuerdo con testimonios, surtir una receta completa puede costar hasta 5 mil pesos, una cifra que se repite mes con mes. El temor entre los ciudadanos es que el aumento de enfermedades respiratorias intensifique aún más la crisis de desabasto en el sector salud.

TE PUEDE INTERESAR: La OMS advierte de un aumento de casos de COVID-19, recomienda usar cubrebocas de nuevo

DATOS CURIOSOS SOBRE LA SITUACIÓN DE SALUD

· La temporada de influenza en México se extiende por ocho meses

· Las enfermedades respiratorias son una de las principales causas de consulta en invierno

· El gasto en medicamentos puede superar el 30% del ingreso mensual de algunas familias

Temas


Enfermedades Respiratorias
Salud
medicamentos

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades documentaron 356 casos de madres de familia que fueron agredidas por hijos o nietos.

Coahuila: En promedio, al día una mamá fue atendida tras ser violentada por hijos o nietos
La Comisión Federal de Electricidad reportó un incremento superior al 40 por ciento en las quejas en su contra que presentan en Coahuila ante la CNDH.

Coahuila: Aumentan quejas contra CFE ante la CNDH; acusan corrupción y omisiones en servicio
Prevén que el T-MEC se mantendría técnicamente vigente gracias a la preservación de bienes que cumplen con las reglas del acuerdo, las cuales cubren el 80 por ciento de las importaciones de EU provenientes de México y Canadá. FOTO:

El sector automotriz se enfrentará varios retos, entre ellos, la renegociación del T-MEC y Plan México: Canacintra
Johan Vásquez fue uno de los pilares defensivos del Genoa en el empate 1-1 ante el Milan en San Siro, resultado que se definió hasta el minuto 90+2 de la Serie A.

Johan Vásquez brilla en San Siro, pero Genoa deja escapar el triunfo ante Milan
Fiesta. La gala de los Globos de Oro reunirá a estrellas del cine, la música y la televisión sobre el escenario.

Reunirán los Globos de Oro 2026 a Julia Roberts, Snoop Dogg y Lisa como presentadores
El Índice Nacional de Precios Productor agrupa los precios de los insumos para la producción de las empresas de los tres sectores económicos (agro, industria, servicios).

Aumentó el índice de precios para productores un 2.06% en diciembre de 2025: Inegi
Nestlé México aseguró que por ahora no se han registrado enfermedades por el consumo de los productos.

Retira Nestlé México 4 lotes de NAN Alfamino y Alfamino por posible presencia de toxina
A través de redes sociales circuló un video protagonizado por César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias ‘El Bótox’ y presunto líder del grupo Los Blancos de Troya, en medio de una búsqueda de autoridades para su captura.

Fiscalía de Michoacán investiga VIDEO reciente de ‘El Bótox’, vinculado a homicidio de líder limonero