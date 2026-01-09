¿Hay escasez de medicinas en el Sector Salud?... Aumentan enfermedades respiratorias en México y usuarios reportan falta de medicamentos

El invierno ha traído consigo un notable aumento de enfermedades respiratorias en México, situación que mantiene bajo presión al sistema de salud público y privado. Hospitales particulares reportan hasta un 29% más consultas, mientras que instituciones como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirman mayor afluencia de pacientes.

La combinación de bajas temperaturas, circulación de virus y alta demanda médica ha generado salas de espera saturadas y tiempos de atención más largos. Para muchos pacientes, acudir a consulta se ha vuelto una necesidad recurrente durante la temporada.

Testimonios de usuarios reflejan esta realidad. Pacientes señalan que el incremento de casos está directamente relacionado con la época invernal, lo que evidencia un patrón que se repite año con año, pero con mayor intensidad.

INFLUENZA EN ALZA Y ESCASEZ DE MEDICAMENTOS EN HOSPITALES

Hasta el 7 de enero de 2026, México registró mil 887 casos de influenza estacional, dentro del periodo que va de octubre de 2025 a mayo de 2026. Sin embargo, el principal problema no es solo el aumento de contagios, sino la escasez de medicamentos en hospitales públicos.

En centros como el Hospital Infantil de México Federico Gómez, familiares de pacientes reportan falta de insumos básicos para tratar enfermedades respiratorias. Entre los productos más escasos se encuentran tanques de oxígeno y aerosoles pulmonares, fundamentales para pacientes pediátricos y crónicos.

Ante la falta de abasto, muchas familias se ven obligadas a comprar los medicamentos por su cuenta. Los precios, según testimonios, oscilan entre 1,500 y 2,000 pesos mensuales, un gasto difícil de sostener para hogares con ingresos limitados.

RECETAS DE HASTA 5 MIL PESOS: EL COSTO DE LA CRISIS

La escasez de medicinas no solo impacta la salud, también golpea directamente la economía familiar. Padres y madres de pacientes con enfermedades complejas, como quienes reciben atención en áreas de hematología, enfrentan gastos aún mayores.

Algunos tratamientos especializados son difíciles de conseguir y no siempre están disponibles en farmacias hospitalarias. Esto obliga a adquirirlos en farmacias privadas, donde los precios se elevan considerablemente.

De acuerdo con testimonios, surtir una receta completa puede costar hasta 5 mil pesos, una cifra que se repite mes con mes. El temor entre los ciudadanos es que el aumento de enfermedades respiratorias intensifique aún más la crisis de desabasto en el sector salud.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA SITUACIÓN DE SALUD

· La temporada de influenza en México se extiende por ocho meses

· Las enfermedades respiratorias son una de las principales causas de consulta en invierno

· El gasto en medicamentos puede superar el 30% del ingreso mensual de algunas familias