Precandidatos de Morena denuncian vandalismo en plena precampaña; PRI y PAN llaman al cumplimiento de la ley

Saltillo
/ 10 marzo 2026
    Precandidatos de Morena denuncian vandalismo en plena precampaña; PRI y PAN llaman al cumplimiento de la ley
    El diputado morenista, Alberto Hurtado, denuncia actos de vandalismo contra la publidad de su partido. ARCHIVO

Reiteran la importancia de acatar la ley electoral y señalan irregularidades en el uso de la imagen de la presidenta de la República

En el marco del proceso de precampañas para las próximas elecciones de diputados locales en Coahuila, el diputado Alberto Hurtado, de Morena, denunció actos de vandalismo contra la publicidad de su partido y de otros precandidatos, principalmente espectaculares que habían sido modificados por disposiciones del Instituto Electoral.

Hurtado afirmó que las lonas fueron retiradas o dañadas, y señaló que ya existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por estos hechos y afirmó que su precampaña se ha desarrollado casa por casa, acatando la normativa.

“Hoy arrancaron cinco lonas... qué casualidad que el aire está en contra de los espectaculares de Morena, ese aire es muy muy conservador.”, señaló.

Desde el PRI, su dirigente estatal, Carlos Robles Loustaunau, negó cualquier implicación en los actos denunciados y subrayó la importancia de acatar la ley electoral. Afirmó que el partido no tiene necesidad de arriesgarse y destacó que se trata de una fuerza consolidada, reconocida por su trabajo y disciplina política.

“Somos defensores y obviamente acatadores de las disposiciones jurídicas que en materia electoral nos rigen y en todas las materias”

Por su parte, Gerardo Aguado, del PAN, señaló que el uso de la silueta de la presidenta de la República en la propaganda de Morena constituye una violación clara a la legislación electoral. Consideró que la impugnación presentada por Morena responde más a una estrategia política que a un argumento legal.

Campañas Electorales
Elecciones

