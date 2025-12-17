Descuentos para el predial y el pago del agua para adultos mayores con INAPAM

Para el 2026, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirmó que las personas, de 60 años o mayores, podrán acceder a descuentos en pagos públicos.

Los afiliados a los programas del INAPAM tendrán derecho a recibir un descuento del 50% al pago del agua y del impuesto del predial. Sin embargo, este descuento solo estará disponible en ciertos estados de México.

ESTADOS SELECTOS PARA EL DESCUENTO DEL PREDIAL Y DEL AGUA

Según el INAPAM, los siguientes estados darán la opción de aproximadamente 50% de descuento para el predial y el pago del agua.

*) Aguascalientes

*) Chiapas

*)Coahuila

*) Colima

*) Estado de México

*) Guerrero

*) Hidalgo

*) Jalisco

*) Michoacán

*) Oaxaca

*) Puebla

*) Sinaloa

*) Sonora

*) Tabasco

*) Tamaulipas

*) Tlaxcala

*) Zacatecas

Las autoridades recomiendan que los adultos mayores, ya con su tarjeta del INAPAM, se aproximen a su ayuntamiento o sistema de agua potable local para conocer los requisitos específicos y la forma de aplicar el descuento.

Este beneficio es un esfuerzo por parte del gobierno estatal con el INAPAM para reducir la carga económica de los adultos mayores y pensionados de México.