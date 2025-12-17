Descuentos para el predial y el pago del agua para adultos mayores con INAPAM

Información
/ 17 diciembre 2025
    Descuentos para el predial y el pago del agua para adultos mayores con INAPAM
    Descuentos para el predial y el pago del agua para adultos mayores con INAPAM FOTO: VANGUARDIA

Con un descuento aproximado del 50%, este programa busca reducir la carga económica para los adultos mayore en México

Para el 2026, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirmó que las personas, de 60 años o mayores, podrán acceder a descuentos en pagos públicos.

Los afiliados a los programas del INAPAM tendrán derecho a recibir un descuento del 50% al pago del agua y del impuesto del predial. Sin embargo, este descuento solo estará disponible en ciertos estados de México.

ESTADOS SELECTOS PARA EL DESCUENTO DEL PREDIAL Y DEL AGUA

Según el INAPAM, los siguientes estados darán la opción de aproximadamente 50% de descuento para el predial y el pago del agua.

*) Aguascalientes

*) Chiapas

*)Coahuila

*) Colima

*) Estado de México

*) Guerrero

*) Hidalgo

*) Jalisco

*) Michoacán

*) Oaxaca

*) Puebla

*) Sinaloa

*) Sonora

*) Tabasco

*) Tamaulipas

*) Tlaxcala

*) Zacatecas

Las autoridades recomiendan que los adultos mayores, ya con su tarjeta del INAPAM, se aproximen a su ayuntamiento o sistema de agua potable local para conocer los requisitos específicos y la forma de aplicar el descuento.

TE PUEDE INTERESAR: INAPAM confirma descuentos en predial y agua para adultos mayores en 17 estados de México

Este beneficio es un esfuerzo por parte del gobierno estatal con el INAPAM para reducir la carga económica de los adultos mayores y pensionados de México.

Temas


Pagos
Predial
adultos mayores

Localizaciones


México

Organizaciones


INAPAM

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Visita indeseada a México

Visita indeseada a México
true

Ataques dentro del reino de la 4T contra la Presidenta
La titular de la CFE también destacó los avances de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora, cuya fase tres iniciará construcción la próxima semana.

CFE acelera nuevas centrales para blindar el suministro eléctrico del país
El ISSSTE informó que la segunda exhibición del aguinaldo 2025 para personas pensionadas y jubiladas se depositó junto con la pensión

ISSSTE informa plazo de pago de la segunda parte del aguinaldo para pensionados
Paramount lanzó una oferta hostil la semana pasada, pidiendo a los inversionistas que rechazaran el acuerdo con Netflix favorecido por la junta de Warner Bros. FOTO:

Warner Bros Discovery rechaza la contraoferta de Paramount y favorece a Netflix
La circulación de la influenza H3N2 tipo K ha encendido alertas sanitarias. Identificarla a tiempo mediante pruebas especializadas permite iniciar tratamiento oportuno.

¿Cómo saber si tengo gripe H3N2 tipo K?... esta es la prueba para detectarla
La reconocida modelo argentina y conductora de Televisa, Dora Noemí Kerchen, mejor conocida como Dorismar, denunció haber sido víctima de una “mala praxis” tras una cirugía estética.

Dorismar, modelo y presentadora de Televisa, muestra resultados de cirugía estética fallida
Los cinturones de la división quedan vacantes.

Adiós de Terence Crawford: Canelo Álvarez no tendrá revancha histórica tras retiro del boxeador