Premian en Saltillo a jóvenes por promover seguridad vial en TikTok

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    Premian en Saltillo a jóvenes por promover seguridad vial en TikTok
    Jóvenes saltillenses participaron con cortometrajes verticales creados para TikTok. CORTESÍA

Jóvenes crearon videos con mensajes sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol

Con historias creadas para redes sociales, jóvenes saltillenses utilizaron su creatividad para llamar la atención sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, como parte del concurso “Corto Vial 2026”.

La convocatoria fue organizada por el Instituto Municipal de la Juventud de Saltillo, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y tuvo como objetivo promover entre las nuevas generaciones una cultura de movilidad responsable.

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$!Primer lugar: Daniela Yaretzi Morin Castañeda y Aldo Alejandro Meza Flores obtuvieron el primer lugar del concurso “Corto Vial 2026”.
Primer lugar: Daniela Yaretzi Morin Castañeda y Aldo Alejandro Meza Flores obtuvieron el primer lugar del concurso “Corto Vial 2026”. CORTESÍA

La premiación se realizó tras concluir la convocatoria, en la que los participantes tuvieron que desarrollar un cortometraje en formato vertical destinado a TikTok. Las propuestas podían abordar, mediante una historia, situación o planteamiento creativo, los riesgos relacionados con el consumo de alcohol al volante y la importancia de conducir de manera segura.

Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud, señaló que el concurso formó parte de las actividades realizadas durante el Mes de la Juventud, impulsado por el alcalde Javier Díaz González.

Explicó que la intención fue aprovechar el alcance de las redes sociales y las herramientas de creación de contenido que utilizan los jóvenes para transmitir mensajes relacionados con la seguridad vial.

El primer lugar fue para Daniela Yaretzi Morin Castañeda y Aldo Alejandro Meza Flores. El segundo sitio correspondió a Claudia Yesenia Ríos Mata, Viviana Guadalupe López Ramírez y Jimena Ayelin Herrera Martínez.

$!Segundo lugar: Claudia Yesenia Ríos Mata, Viviana Guadalupe López Ramírez y Jimena Ayelin Herrera Martínez ocuparon el segundo lugar.
Segundo lugar: Claudia Yesenia Ríos Mata, Viviana Guadalupe López Ramírez y Jimena Ayelin Herrera Martínez ocuparon el segundo lugar. CORTESÍA

El tercer lugar fue obtenido por Mariana Valdez Guillén, María Fernanda Zúñiga y Ximena Carolina Sosa.

Durante la premiación, el Instituto Municipal de la Juventud reconoció la participación de los concursantes y destacó su involucramiento en las actividades desarrolladas durante las últimas semanas como parte del Mes de la Juventud.

$!Tercer lugar: Mariana Valdez Guillén, María Fernanda Zúñiga y Ximena Carolina Sosa obtuvieron el tercer lugar.
Tercer lugar: Mariana Valdez Guillén, María Fernanda Zúñiga y Ximena Carolina Sosa obtuvieron el tercer lugar. CORTESÍA

Ramírez Espinoza también señaló que la participación de las juventudes en asuntos públicos es un elemento relevante para el desarrollo de la comunidad, particularmente cuando sus propuestas utilizan nuevas plataformas y formas de comunicación para abordar problemáticas sociales.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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