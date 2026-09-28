Gobierno de Coahuila presume obra de Elena Huerta, autora del mural más grande hecho por una mujer en México
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El mural 400 años de Historia de Saltillo ocupa un muro de 450 metros cuadrados en el Palacio Municipal
En los muros del Centro Cultural Vito Alessio Robles permanece una obra que reúne arte, historia y memoria de la ciudad: 400 años de Historia de Saltillo, un mural de 450 metros cuadrados realizado por la pintora saltillense Elena Huerta.
La obra volvió a llamar la atención luego de que el Gobierno de Coahuila difundiera un video en redes sociales para mostrar el mural y destacar a su autora, a quien se atribuye la creación del mural más grande realizado por una mujer en México.
Huerta tenía 65 años cuando recibió el encargo, en 1973. El entonces presidente municipal de Saltillo la invitó a intervenir uno de los muros del Palacio Municipal y la artista aceptó el desafío.
Durante aproximadamente dos años trabajó en una composición monumental en la que plasmó distintos episodios de la historia de Saltillo. El resultado fue una pieza de grandes dimensiones que se convirtió en una de las obras más representativas de su trayectoria.
Pero la historia detrás del mural comenzó mucho antes. Elena Huerta nació en Saltillo el 15 de julio de 1908, en el seno de una familia vinculada a la actividad política. Desde niña mostró interés por el dibujo, aunque la muerte de su padre modificó las condiciones económicas de la familia.
Para continuar con sus estudios, comenzó a trabajar como maestra de primaria. Posteriormente ingresó a la Academia de Arte de Saltillo, donde tuvo como maestro al pintor Rubén Herrera, quien tuvo una influencia importante en su formación artística.
Más tarde se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en la Academia de San Carlos. Ahí entró en contacto con algunos de los principales exponentes del movimiento muralista y del arte gráfico de la época, entre ellos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Leopoldo Méndez.
Su trayectoria no se limitó a la pintura. Huerta también estuvo vinculada con organizaciones de artistas e intelectuales de orientación política y social. En 1933 participó en la fundación de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) y posteriormente formó parte del Taller de Gráfica Popular (TGP).
UNA VIDA ENTRE EL ARTE Y LA ENSEÑANZA
La docencia fue otra de las constantes en la trayectoria de Huerta. A partir de 1939 impartió clases relacionadas con las artes y posteriormente estuvo al frente de espacios culturales como las galerías José Guadalupe Posada y José Clemente Orozco.
Su actividad artística y política también la llevó fuera de México. Viajó a países como China, Cuba y la entonces Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial permaneció en territorio soviético mientras recibía atención médica y posteriormente regresó a México en 1948.
Aunque 400 años de Historia de Saltillo es una de sus obras más conocidas, no fue su única aportación a la ciudad. Parte importante de su producción permanece en Saltillo, con trabajos realizados en espacios como la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, el Instituto de Ciencias y Artes y el Centro Cultural Vito Alessio Robles.
El mural destaca además por pertenecer a una etapa tardía de la carrera de Huerta. La artista realizó la obra después de haberse jubilado, cuando ya contaba con una trayectoria consolidada en la pintura, la gráfica y la enseñanza.
Elena Huerta murió en julio de 1997 en la Ciudad de México, pero su obra permanece vinculada de manera directa con Saltillo. Sus murales y trabajos gráficos forman parte del patrimonio artístico de la ciudad y permiten acercarse a una época en la que el muralismo y el arte público fueron utilizados también como herramientas para contar la historia y representar problemáticas sociales.