Prepara Museo del Desierto tienda de regalos en el AIFA; busca aprovechar conexión a Saltillo

El Museo del Desierto (Mude) de Saltillo está en negociaciones avanzadas para instalar una tienda de regalos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la Ciudad de México (CDMX). El recinto confirmó a VANGUARDIA que se continúa colaborando con las autoridades del Aeropuerto para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas instituciones.

“La idea es promocionar con fuerza al museo en la CDMX para aprovechar la conectividad del vuelo Saltillo-AIFA y coincidir con la temporada del Mundial de la FIFA”, expuso el Mude. A su vez compartió a este medio aproximaciones digitales de las exposiciones que se pueden instalar en el Aeropuerto, tales como réplicas de fósiles de dinosaurios o de otro tipo de esculturas. El Museo también informó que continúa trabajando en la culminación del Campamento Cretácico, una sección ubicada en el área exterior del Desierto Viviente que se espera concluir este año.

Para este 2026, el museo presentará una gran exposición de minerales en la zona del Salón Mirador y renovará completamente su exhibición “Zona Dinos”, es decir la sección de dinosaurios robotizados. “Esperamos la llegada de dinosaurios de última generación que reemplazarán a los actuales. Se espera que arranque en la temporada primavera-verano”, expuso el Museo a VANGUARDIA.

APROVECHAR LA CONEXIÓN A SALTILLO Fue a finales de octubre del año pasado cuando se reanudaron los vuelos comerciales desde el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe en Ramos Arizpe luego de haberse suspendido desde el 2020. Los vuelos comerciales operados por VivaAerobús tienen como único destino la CDMX y específicamente el AIFA. Recientemente también se abrió una Gift Shop en el Aeropuerto Plan de Guadalupe que se suma a la abierta en Parque Centro y en el propio Museo. De acuerdo a estadísticas públicas de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el AIFA es el segundo aeropuerto con mayor crecimiento del último año.