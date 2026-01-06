Prepara Museo del Desierto tienda de regalos en el AIFA; busca aprovechar conexión a Saltillo

Saltillo
/ 6 enero 2026
    Prepara Museo del Desierto tienda de regalos en el AIFA; busca aprovechar conexión a Saltillo
    La imagen conceptual muestra un espacio abierto y dinámico, donde se integran piezas representativas del Museo del Desierto con una estética moderna pensada para entornos aeroportuarios. IMAGEN: MUDE

El Mude también prepara para este 2026 la renovación de su Zona Dinos para convertirse en Dinoverso

El Museo del Desierto (Mude) de Saltillo está en negociaciones avanzadas para instalar una tienda de regalos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la Ciudad de México (CDMX).

El recinto confirmó a VANGUARDIA que se continúa colaborando con las autoridades del Aeropuerto para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas instituciones.

$!Dinoverso es el nuevo concepto con el que el Museo del Desierto renovará su emblemática Zona Dinos, incorporando dinosaurios de última generación y una experiencia más inmersiva.
Dinoverso es el nuevo concepto con el que el Museo del Desierto renovará su emblemática Zona Dinos, incorporando dinosaurios de última generación y una experiencia más inmersiva. IMAGEN: MUDE

“La idea es promocionar con fuerza al museo en la CDMX para aprovechar la conectividad del vuelo Saltillo-AIFA y coincidir con la temporada del Mundial de la FIFA”, expuso el Mude.

A su vez compartió a este medio aproximaciones digitales de las exposiciones que se pueden instalar en el Aeropuerto, tales como réplicas de fósiles de dinosaurios o de otro tipo de esculturas.

El Museo también informó que continúa trabajando en la culminación del Campamento Cretácico, una sección ubicada en el área exterior del Desierto Viviente que se espera concluir este año.

$!En el render se aprecia una propuesta museográfica que incorpora réplicas de fósiles y elementos visuales inspirados en la paleontología.
En el render se aprecia una propuesta museográfica que incorpora réplicas de fósiles y elementos visuales inspirados en la paleontología. IMAGEN: MUDE

Para este 2026, el museo presentará una gran exposición de minerales en la zona del Salón Mirador y renovará completamente su exhibición “Zona Dinos”, es decir la sección de dinosaurios robotizados.

“Esperamos la llegada de dinosaurios de última generación que reemplazarán a los actuales. Se espera que arranque en la temporada primavera-verano”, expuso el Museo a VANGUARDIA.

$!En la visualización digital se observa un concepto orientado a la experiencia del visitante, combinando espacios comerciales con contenidos culturales de carácter interactivo.
En la visualización digital se observa un concepto orientado a la experiencia del visitante, combinando espacios comerciales con contenidos culturales de carácter interactivo. IMAGEN: MUDE

APROVECHAR LA CONEXIÓN A SALTILLO

Fue a finales de octubre del año pasado cuando se reanudaron los vuelos comerciales desde el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe en Ramos Arizpe luego de haberse suspendido desde el 2020.

Los vuelos comerciales operados por VivaAerobús tienen como único destino la CDMX y específicamente el AIFA.

Recientemente también se abrió una Gift Shop en el Aeropuerto Plan de Guadalupe que se suma a la abierta en Parque Centro y en el propio Museo.

De acuerdo a estadísticas públicas de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el AIFA es el segundo aeropuerto con mayor crecimiento del último año.

$!De acuerdo con el render, la tienda de regalos estaría acompañada por exhibiciones temáticas que buscan proyectar la identidad del museo y su vínculo con la ciencia y la divulgación.
De acuerdo con el render, la tienda de regalos estaría acompañada por exhibiciones temáticas que buscan proyectar la identidad del museo y su vínculo con la ciencia y la divulgación. IMAGEN: MUDE

Los datos indican que entre enero y octubre del año pasado, este aeropuerto atendió a un total de 5 millones 66 mil pasajeros, mientras que en el mismo periodo de este 2025 fueron 5 millones 758 mil, es decir un aumento del 13.7 por ciento.

Este porcentaje solo fue superado por el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de Monterrey que tuvo un crecimiento del 17.6 por ciento.

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

