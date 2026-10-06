Preparan amplio programa de techumbres para escuelas de Saltillo

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    Preparan amplio programa de techumbres para escuelas de Saltillo
    Más de mil 400 estudiantes de ambos turnos serán beneficiados con la nueva techumbre en la secundaria Heroico Colegio Militar, que representó una inversión cercana a 2.5 millones de pesos, en Saltillo. CORTESÍA

El municipio y el Gobierno de Coahuila preparan nuevas obras para planteles educativos durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027

SALTILLO, COAH.- Una inversión de 169 millones de pesos será destinada a la construcción de techumbres en escuelas de Saltillo durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027, como parte de un programa conjunto entre el Gobierno Municipal y la administración estatal.

El alcalde Javier Díaz González anunció este martes el proyecto durante la entrega de una nueva techumbre en la secundaria Heroico Colegio Militar, ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón, donde se destinaron cerca de 2.5 millones de pesos para beneficiar a más de mil 400 estudiantes de los turnos matutino y vespertino.

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Díaz González señaló que la ampliación de este tipo de infraestructura se desarrollará con respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas mediante el programa “En equipo le entramos”, con el propósito de mejorar las condiciones en las que los alumnos realizan actividades deportivas, culturales, recreativas y cívicas.

La obra entregada en la secundaria fue propuesta directamente por la comunidad a través del programa Participa Saltillo y posteriormente obtuvo el respaldo ciudadano mediante votación.

La estructura cubre un área de 14 por 26 metros y está integrada por seis marcos, 12 columnas de acero, sistema de bajadas pluviales, instalación eléctrica para iluminación y pararrayos.

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La directora del plantel, Mayra Edith Salazar García, destacó que la techumbre responde a una necesidad planteada desde hace tiempo por padres de familia, maestros y estudiantes, al permitir utilizar el patio escolar bajo condiciones más seguras frente al sol y las precipitaciones.

Durante la entrega, el diputado local Álvaro Moreira Valdés destacó que este tipo de infraestructura amplía las posibilidades de convivencia y práctica deportiva dentro de los planteles.

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La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, informó que la obra forma parte de los proyectos impulsados mediante Participa Saltillo, mecanismo con el que los habitantes presentan propuestas y deciden mediante votación cuáles deberán ejecutarse.

Con la bolsa de 169 millones de pesos anunciada, el municipio proyecta extender el modelo a más escuelas de la ciudad durante los próximos meses y a lo largo de 2027.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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