Preparan espacios de estacionamiento para recibir a miles en el FUTFEST Saltillo

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    Preparan espacios de estacionamiento para recibir a miles en el FUTFEST Saltillo
    Los espacios estarán disponibles durante los días de actividades del festival. CORTESÍA

La medida busca facilitar el acceso y mejorar la movilidad en los alrededores del Biblioparque Norte

El Gobierno Municipal habilitó cuatro espacios de estacionamiento en las inmediaciones del Biblioparque Norte con el objetivo de facilitar el acceso, mejorar la movilidad y brindar mayor comodidad a las y los asistentes durante el desarrollo del FutFest 2026.

La directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, informó que esta estrategia busca agilizar los accesos al recinto y contribuir a una mejor organización de las actividades deportivas, culturales, recreativas y artísticas que forman parte del evento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/amplian-horario-de-la-ruta-rs-211-para-el-fut-fest-en-el-biblioparque-norte-de-saltillo-JJ21285826

“Queremos que quienes nos visiten disfruten de una experiencia cómoda y segura desde su llegada. Por ello se habilitaron diversos espacios de estacionamiento cercanos al recinto para facilitar el acceso de las familias y contribuir a una mejor movilidad en la zona”, señaló la funcionaria.

Los estacionamientos estarán ubicados sobre el bulevar Isidro López Zertuche, frente a Petro Seven; en la intersección de los bulevares Isidro López Zertuche y Nazario S. Ortiz Garza; en la Unidad Deportiva Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza; y sobre el bulevar Isidro López Zertuche, antes de llegar al bulevar Zincamex.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-el-futfest-2026-EG21272060

González Rodríguez detalló que el servicio tendrá una cuota de recuperación de 60 pesos por vehículo y estará disponible durante los días en que se desarrollen las actividades del festival.

Asimismo, exhortó a las y los asistentes a planificar con anticipación su llegada al recinto, respetar las indicaciones del personal de apoyo y utilizar únicamente las áreas autorizadas para estacionarse, a fin de evitar congestionamientos y contribuir al orden vial.

$!La directora de Turismo, Lydia María González Rodríguez, destacó que se busca brindar una experiencia cómoda y segura a los asistentes.
La directora de Turismo, Lydia María González Rodríguez, destacó que se busca brindar una experiencia cómoda y segura a los asistentes. CORTESÍA

El FUTFEST Saltillo 2026 contempla más de 120 actividades deportivas, culturales y recreativas, además de la transmisión de 50 partidos del torneo mundialista. De manera paralela, y en coordinación con el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, se llevarán a cabo más de 400 actividades dirigidas a las familias saltillenses y visitantes.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró la invitación a disfrutar de las actividades programadas y atender las recomendaciones de movilidad y seguridad para garantizar una experiencia ordenada y segura durante el desarrollo del festival.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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