Preparan espacios de estacionamiento para recibir a miles en el FUTFEST Saltillo

El Gobierno Municipal habilitó cuatro espacios de estacionamiento en las inmediaciones del Biblioparque Norte con el objetivo de facilitar el acceso, mejorar la movilidad y brindar mayor comodidad a las y los asistentes durante el desarrollo del FutFest 2026. La directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, informó que esta estrategia busca agilizar los accesos al recinto y contribuir a una mejor organización de las actividades deportivas, culturales, recreativas y artísticas que forman parte del evento.

“Queremos que quienes nos visiten disfruten de una experiencia cómoda y segura desde su llegada. Por ello se habilitaron diversos espacios de estacionamiento cercanos al recinto para facilitar el acceso de las familias y contribuir a una mejor movilidad en la zona”, señaló la funcionaria. Los estacionamientos estarán ubicados sobre el bulevar Isidro López Zertuche, frente a Petro Seven; en la intersección de los bulevares Isidro López Zertuche y Nazario S. Ortiz Garza; en la Unidad Deportiva Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza; y sobre el bulevar Isidro López Zertuche, antes de llegar al bulevar Zincamex.

González Rodríguez detalló que el servicio tendrá una cuota de recuperación de 60 pesos por vehículo y estará disponible durante los días en que se desarrollen las actividades del festival. Asimismo, exhortó a las y los asistentes a planificar con anticipación su llegada al recinto, respetar las indicaciones del personal de apoyo y utilizar únicamente las áreas autorizadas para estacionarse, a fin de evitar congestionamientos y contribuir al orden vial.

El FUTFEST Saltillo 2026 contempla más de 120 actividades deportivas, culturales y recreativas, además de la transmisión de 50 partidos del torneo mundialista. De manera paralela, y en coordinación con el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, se llevarán a cabo más de 400 actividades dirigidas a las familias saltillenses y visitantes. Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró la invitación a disfrutar de las actividades programadas y atender las recomendaciones de movilidad y seguridad para garantizar una experiencia ordenada y segura durante el desarrollo del festival.

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