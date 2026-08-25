Saltillo será sede de la élite mundial del tiro con arco: llegarán los 32 mejores del planeta

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    Saltillo será sede de la élite mundial del tiro con arco: llegarán los 32 mejores del planeta
    Saltillo se prepara para recibir a los 32 mejores arqueros del mundo durante la gran final de la Copa del Mundo. ARCHIVO

Presentarán oficialmente este viernes en la Ciudad de México el evento, que reunirá en la capital coahuilense a los mejores arqueros

Saltillo se convertirá en septiembre en el epicentro mundial del tiro con arco al recibir a los 32 mejores arqueros del planeta, quienes disputarán en el corazón del Centro Histórico el título de campeones de la Copa del Mundo 2026.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, confirmó que la capital de Coahuila albergará la gran final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco del 10 al 13 de septiembre, en un escenario poco común para una competencia de esta magnitud: la Plaza de Armas y el callejón Santos Rojos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-sera-sede-de-la-final-de-la-copa-del-mundo-de-tiro-con-arco-en-septiembre-FK22934111

La competencia reunirá a la máxima élite internacional en las modalidades de arco compuesto y recurvo, en las ramas femenil y varonil. En Saltillo no estará en juego una clasificación más, sino el campeonato mundial de cada categoría, al tratarse de la última parada del serial de Copas del Mundo.

“Quien gane aquí en Saltillo va a ser el campeón mundial de cada una de las categorías”, destacó el alcalde.

Entre los participantes que ya tienen asegurado su lugar destacan los coahuilenses Matías Grande y Ana Paula Vázquez, además de las medallistas olímpicas de París 2024, Ángela Ruiz y Alejandra Valencia, quienes también buscarán subir al podio en Saltillo.

La realización del evento colocará a la capital coahuilense ante los reflectores internacionales, pues la competencia será transmitida a más de 70 países, lo que permitirá mostrar a espectadores de todo el mundo algunos de los principales atractivos del Centro Histórico.

Para recibir al público, se instalarán gradas con capacidad para más de mil 100 personas, además de la infraestructura necesaria para los atletas y sus equipos.

Díaz González destacó que la presencia de los mejores arqueros del mundo también representará una oportunidad para el sector turístico y comercial de Saltillo, debido a que los deportistas llegarán acompañados por entrenadores, psicólogos, fisioterapeutas y demás integrantes de sus equipos multidisciplinarios.

PRESENTARÁN OFICIALMENTE EL EVENTO EN LA CDMX

Este viernes, el alcalde acudirá al Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), en la Ciudad de México, para realizar la presentación oficial de la competencia, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En el anuncio participarán también Rommel Pacheco, director de la CONADE; Antonio Cepeda, titular del INEDEC, y Gabriel Ramos, presidente de World Archery México.

Aunque la competencia no otorgará plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, sí tendrá un peso especial dentro del calendario internacional, ya que será la gran final del serial de Copas del Mundo, después de las diferentes etapas disputadas durante el año en distintas sedes del planeta.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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